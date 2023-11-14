不滿被要求離婚 男下藥、絞殺妻子獲輕判原因曝

男子游政衛被不滿妻子要求離婚，下藥迷昏對方再絞殺；最高法院維持二審見解，認定他有悔意，依殺人罪判刑14年6月定讞。（情境照）

2023/11/14 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕桃園男子游政衛不滿被要求離婚，先在泡麵摻入安眠藥迷昏妻子，再用電視線繞頸絞殺。一審依殺人罪判他18年徒刑，他上訴同時在監所抄寫佛經迴向妻子，二審考量他有意願賠償且當庭向死者家屬道歉，足認有悔意，酌減改判14年6月，最高法院駁回上訴定讞。

現年29歲的游政衛，不滿小他6歲的妻子決意離婚，去年8月上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜前，將安眠藥摻入泡麵，待對方昏睡後，拿電視線繞頸欲勒斃。睡夢中的妻子一度驚醒掙扎反抗，仍被游男用力絞殺，最終窒息死亡。

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行凶後的游男企圖輕生，後來是游父連絡不上兒子，9月2日晚間到其住處查看，才發現兒子、媳婦昏迷不醒，且房間煙霧瀰漫，趕緊報警處理。檢方依殺人罪起訴游男。

一審桃園地院指游男僅因妻子想離婚，不顧子女尚年幼，竟預謀殺人，以電視線繞頸殺害對方，且殺意甚堅，惡性重大，但審酌游男從警訊起至審理均坦承犯行，依殺人罪判刑18年。

二審高等法院說明，游男對於岳家要求每月支付8000元扶養費，以及各500萬元精神慰撫金，並不爭執，只是尚未實際賠償，且他同意夫妻所生的小孩交由岳家行使親權，一審卻未予審酌；再者，游男在一審時曾起身向死者家屬道歉，足認有悔悟之意，決定酌減改判他14年6月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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