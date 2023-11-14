為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不滿被要求離婚 男下藥、絞殺妻子獲輕判原因曝

男子游政衛被不滿妻子要求離婚，下藥迷昏對方再絞殺；最高法院維持二審見解，認定他有悔意，依殺人罪判刑14年6月定讞。（情境照）

男子游政衛被不滿妻子要求離婚，下藥迷昏對方再絞殺；最高法院維持二審見解，認定他有悔意，依殺人罪判刑14年6月定讞。（情境照）

2023/11/14 11:28

〔記者溫于德／台北報導〕桃園男子游政衛不滿被要求離婚，先在泡麵摻入安眠藥迷昏妻子，再用電視線繞頸絞殺。一審依殺人罪判他18年徒刑，他上訴同時在監所抄寫佛經迴向妻子，二審考量他有意願賠償且當庭向死者家屬道歉，足認有悔意，酌減改判14年6月，最高法院駁回上訴定讞。

現年29歲的游政衛，不滿小他6歲的妻子決意離婚，去年8月上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜前，將安眠藥摻入泡麵，待對方昏睡後，拿電視線繞頸欲勒斃。睡夢中的妻子一度驚醒掙扎反抗，仍被游男用力絞殺，最終窒息死亡。

行凶後的游男企圖輕生，後來是游父連絡不上兒子，9月2日晚間到其住處查看，才發現兒子、媳婦昏迷不醒，且房間煙霧瀰漫，趕緊報警處理。檢方依殺人罪起訴游男。

一審桃園地院指游男僅因妻子想離婚，不顧子女尚年幼，竟預謀殺人，以電視線繞頸殺害對方，且殺意甚堅，惡性重大，但審酌游男從警訊起至審理均坦承犯行，依殺人罪判刑18年。

二審高等法院說明，游男對於岳家要求每月支付8000元扶養費，以及各500萬元精神慰撫金，並不爭執，只是尚未實際賠償，且他同意夫妻所生的小孩交由岳家行使親權，一審卻未予審酌；再者，游男在一審時曾起身向死者家屬道歉，足認有悔悟之意，決定酌減改判他14年6月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭狠夫爆打、飛身重壓60次 妻斷氣前還被性凌虐
2023/11/10 06:57

遭狠夫爆打、飛身重壓60次 妻斷氣前還被性凌虐
痛毆、重踹妻子致死！狠男當街指侵還拍妻私處 仍判無期徒刑
2023/11/02 12:18

痛毆、重踹妻子致死！狠男當街指侵還拍妻私處 仍判無期徒刑

靠定期定額一年賺逾兩成 統一中小基金CP值高
男子2度落選里長 看到前妻出門吹薩克斯風竟砍她雙手
2023/10/13 20:00

男子2度落選里長 看到前妻出門吹薩克斯風竟砍她雙手
新北日本料理店老闆吃醋殺妻、殺情敵未遂 高院二審宣判
2023/10/03 13:29

新北日本料理店老闆吃醋殺妻、殺情敵未遂 高院二審宣判

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
懷疑有外遇 持刀殺妻未遂 莽夫結局曝
2023/08/08 11:31

懷疑有外遇 持刀殺妻未遂 莽夫結局曝
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播