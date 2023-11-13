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綠黨告發馬斯克涉誘用毒 北檢「查無犯罪事證」簽結

2018年間，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，曾捲入大麻爭議，於深夜在網路節目訪談上，被鏡頭捕捉到吸大麻菸的畫面。（圖擷自YouTube）

2018年間，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，曾捲入大麻爭議，於深夜在網路節目訪談上，被鏡頭捕捉到吸大麻菸的畫面。（圖擷自YouTube）

2023/11/13 16:52

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部依毒品危害防制條例規定，指在網路上教導施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用，可能構成引誘他人施用二級毒品罪。綠黨黨主席李菁琪質疑法務部箝制言論自由，指Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）也多次在網路節目上施用大麻捲菸，語帶嘲諷地向台北地檢署告發馬斯克涉引誘他人施用毒品罪，北檢分案後認為查無犯罪事證，已簽結。

依司法實務，某些罪名在本國犯罪，但在他國未必有刑責，倘若被告的行為地不在本國，且在犯罪事實認定的部分，難以證明被告有引誘他人施用毒品的事實，地檢署收案之後，通常會以行政簽結的方式處理。

關於美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克曾捲入的大麻爭議，2018年間，馬斯克深夜在網路節目訪談上被鏡頭捕捉到吸大麻菸的畫面，外媒當時報導，不少投資人對馬斯克的管理作風感到擔憂；綜合各家外媒報導還提及，雖然美國加州可合法吸大麻，但馬斯克仍解釋自己「幾乎」從沒吸過、「我不是常規的大麻吸食者」；而當時馬斯克吸大麻的畫面曝光後，當時特斯拉的股價也一度產生波動。

而媒體報導大麻危害議題，法務部於今年8月9日曾發新聞稿聲明，指毒品危害防制條例第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」

法務部強調，大麻為我國列管的第二級毒品，在網路上教導施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均為我國刑法效力所及範圍，得以追訴究辦；若引誘未成年人施用大麻，依同條例第9條第1項規定，加重其刑至二分之一。

李菁琪質疑法務部的見解箝制言論自由，因此向北檢告發，指馬斯克為社群平台「X」（即推特）董事長，同時為知名人物，其追蹤人數高達1.4億人，多次公然於熱門網路節目中施用大麻，而使國人逕生大麻無害的印象，進而引導、誘惑國人施用二級毒品大麻，而有引誘他人施用二級毒品的行為。

李菁琪還指出，馬斯克以捲煙方式，教導大麻施用方式，經網路多次傳播，而使國人習得施用大麻的方式，依法務部見解，亦屬引導誘使他人施用二級毒品大麻的行為，本次對馬斯克提出刑事告發，事實上是要凸顯法務部8月9日新聞稿的荒謬性。

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綠黨黨主席李菁琪（右2）今年8月11日向台北地檢署告發馬斯克，涉引誘他人施用二級毒品罪。（資料照）

綠黨黨主席李菁琪（右2）今年8月11日向台北地檢署告發馬斯克，涉引誘他人施用二級毒品罪。（資料照）

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