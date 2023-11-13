畫面曝光！醉漢不滿「被出院」持菜刀猛砍門 小港醫院醫護驚魂10多分

吳男持菜刀走進護理站，現場醫護已躲進一旁準備室關門。（院方提供）

2023/11/13 12:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立小港醫院12日晚間11點多，發生吳姓男子（35歲）酒後持菜刀在護理站叫囂的恐佈事件，今（13日）畫面曝光，吳男到護理站先是叫囂，後從包包內拿出一把菜刀，並走入護理站內，現場醫護立即走避，但吳男卻持菜刀對著門猛砍，直到警方和保全將他制伏，過程約10多分鐘。

從醫院護理站的監視器可見，吳男約在晚間11點12分左右前往8樓護理站，一副怒氣沖沖找醫護人員理論，不久即從包包內亮出一把菜刀，醫護人員嚇得當場後退，但吳男不時飆罵三字經並要醫生出來，同時往護理站內走去，現場4、5名醫護人員連忙躲進一旁的準備室內關門，同時打電話通知保全報警，吳男卻持菜刀猛砍準備室的門板。

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約11點23分時警方到場處理朝吳男臉部噴辣椒水，並要求吳男將菜刀放下，趁吳男眼睛不適之際，1名保全持棍棒敲落吳男右手上的菜刀，多名警力立即上前將吳男制伏逮捕，並依恐嚇及違反醫療法移送法辦。

小港醫院院長室醫務秘書李永進說明，吳男日前因胃腸問題住院治療，幾天前醫師評估已可出院，吳男不想出院，要求多住幾天，經溝通後，醫師有同意多住2天，那幾天吳男也有在院內外進出走動，醫師再次評估身體狀況應該是許可的，所以安排上週五（10日）出院。

李永進說，吳男可能心生不滿，12日晚間11點多直接跑到護理站，持菜刀對醫護人員叫囂，當下醫護立即啟動暴力事件標準流程，通知警衛、護理長和警方，警方很快到達將吳男制伏，10多分鐘的過程中，僅有對方單方面的叫囂，未有雙方的口角和肢體上的衝突，醫護人員有受到驚嚇，但人員皆安全，第一時間院長也指示要安撫受驚嚇的醫護，至於對方想多住院幾天的原因院方不清楚。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳男在護理站前亮出菜刀並辱罵三字經。（院方提供）

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