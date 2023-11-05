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認醫護未先處理妻傷勢 莽男大鬧醫院沒道歉判刑3月

林男送眼部流血的妻子就醫時，因不滿基隆長庚醫院急診室醫護人員未先處理其傷勢，竟對護理師嗆聲，被判處3個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

林男送眼部流血的妻子就醫時，因不滿基隆長庚醫院急診室醫護人員未先處理其傷勢，竟對護理師嗆聲，被判處3個月徒刑。（記者吳昇儒攝）

2023/11/05 18:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕27歲林姓男子今年6月3日凌晨帶眼部流血的妻子到基隆長庚醫院求診，心急的林男認為醫護人員沒優先處理妻子傷勢，憤而對楊姓護理師嗆：「如果不治好我老婆，你就完了」，隨即踢落辦公桌隔板，妨害護理師醫療業務。護理人員擔心事態變嚴重，報警逮人。基隆地院近日審結，認定林男觸犯醫療法，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，醫護人員聽見林男嗆護理師之後，又踢落辦公桌隔板，擔心衝突越演越烈，隨即報警處理。警方到場後，調閱監視器影像，確定林男犯行，隨即將他帶回偵訊。

檢察官偵訊後，認定林男涉犯醫療法第106條第3項「對於醫事人員執行醫療業務實施強暴罪嫌」，依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，林男也承認確實一時氣憤對護理師嗆聲，且踢落急診室辦公桌上的隔板。

法官認為，林男因擔心妻子傷勢，卻未控制自己情緒，將自身擔憂遷怒於現場醫護人員，不僅妨害醫療業務執行，更損害醫病關係；雖犯後有坦承犯行，但並未向護理師道歉或協調和解事宜，考量其犯罪動機、手段、情節、素行，判處林男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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