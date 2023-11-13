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辦潤寅案涉收賄500萬重判12年 前調查官郭詩晃被撤職停止任用4年

承辦潤寅案收賄500萬重判12年，前調查官郭詩晃遭懲戒法院判決撤職、停止任用4年。（記者楊國文攝）

承辦潤寅案收賄500萬重判12年，前調查官郭詩晃遭懲戒法院判決撤職、停止任用4年。（記者楊國文攝）

2023/11/13 10:25

〔記者楊國文／台北報導〕檢調偵辦潤寅詐貸逾472億元案，意外查出調查局台北市調處前調查專員郭詩晃承辦潤寅案時，涉收賄500萬元吃案，郭被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴，台北地院判郭12年徒刑、褫奪公權6年，法務部將郭移送懲戒；懲戒法院將郭判決撤職，並停止任用4年，併罰款新台幣60萬元。可上訴。

檢方起訴郭詩晃指出，2009年間，有富集團有意在郭詩晃母親住處一帶進行都更，郭因此結識有富董座洪村騫及有富開發部經理李世仁，而洪同時是潤寅集團金主，借款給潤寅再收取高額利息；2016年8月間，調查局將潤寅案交由郭承辦，王擔心詐貸犯行曝光，透過洪找上郭，希望能全身而退，洪同意協助。

後來洪村騫指示李世仁安排跟郭詩晃見面，洪將替潤寅集團負責人之一王音之先代墊的賄款500萬元現金裝在水果盒赴郭家交給郭，郭收下後加碼向洪提出協助他升等的要求；2019年1月，郭向李洩密表示：「案件將調查終結。」5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，李得知轉告王，「王董：您的案件已經簽送出結案」等語。

檢方將郭詩晃起訴，另考量洪、李2人認罪，將2人緩起訴，期間1年，命洪繳交6000萬元緩起訴金，洪已繳交完畢，另須接受12小時法治教育；李須繳交國庫120萬元，接受16小時法治教育。

台北地院審結，依貪污罪判郭詩晃12年徒刑、褫奪公權6年。法務部將郭移送懲戒法院追究行政責任，郭已於2020年1月16日退休。

懲戒法院一審認定郭詩晃收受洪村騫交付的500萬元賄款而吃案，因此未調查所涉不法，並收受洪交付顯不相當的高額奠儀10萬元，違反公務員服務法第6條等規定，嚴重傷害公務員公正、清廉形象，損害官箴，且犯後態度不佳，有懲戒必要，判決撤職，並停止任用4年，罰款60萬元。可上訴懲戒法院二審。

潤寅詐貸案的主嫌夫妻楊文虎被判刑25年、王音之判27年，均定讞。

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