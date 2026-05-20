就職2周年》賴總統：「千億計畫」助中小微企業、傳統產業轉型

賴清德總統今發表就職二周年談話，揭示「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職二周年談話，揭示「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向，並宣示提出一千億元計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，讓國家發展落實到百工百業、每個家庭、所有年輕世代。

賴清德表示，繁榮，是人民最深切的期待。過去2年，我們面對全球經濟變局，積極改善投資環境，落實產業創新與升級轉型，並推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略。半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，都已經是台灣在全球供應鏈中不可取代的關鍵力量。

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他說，台灣不只是製造基地，更要成為創新基地；台灣不只是供應鏈的一環，更要成為民主科技陣營可信賴的核心夥伴。

賴清德指出，現在，這個方向已經陸續看到成果，去年我們全年經濟成長率為8.68％，消費者物價指數CPI 1.6%，吉尼係數維持平穩，就業情況15年來最好，人均GDP已經超越日韓。

賴清德表示，台灣今年第一季經濟成長率13.69%，39年來單季最高，推估今年全年經濟成長率超過7%，總值高達32兆元，已經是世界重要的經濟體。這個好成績是全民共同努力的成果！也是我們勇敢自信地擁抱世界，拒絕依賴單一市場的結果。

賴清德表示，他深刻了解，亮眼的產業成績不能只停留在報表上；國家的經濟成長，也不是讓少數人站得更高，必須讓人民有感，讓更多人站得更穩。他上任後，積極擴大社會投資，持續推動加薪、減稅、住宅支持、長照升級、托育減負、教育投資；並推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業、傳統產業與服務業導入數位工具、減碳技術與國際市場資源，讓轉型不是少數產業的特權，而是全民經濟的升級。

賴清德透露，他將提出一項規模一千億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，並讓科技產業帶動傳統產業，讓國家的發展，進一步落實到百工百業，落實到每個家庭的生活，落實到所有年輕世代的機會，也落實到廣大的勞工、農漁民，長者，以及弱勢者的照顧。

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