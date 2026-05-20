詐騙1536萬害死台中豐原五口 「李團長」一審重判11年

涉嫌詐騙豐原王家害5口走上絕路的李惠雯（右），台中地院依詐欺、洗錢、恐嚇取財判處11年徒刑。（資料照，記者陳建志攝）

台中豐原王家五口去年7月集體輕生震驚社會，檢方查出團購主李惠雯（45歲）採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向王家五口等人共詐得1536萬元，依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌將李女起訴，並具體求刑15年以上刑期，原本不認罪的李女在台中地院審理時改口全部認罪，並脫口而出「我做錯了」，但王家女婿無法原諒不願與他和解，台中地院今天一審宣判，判決11年有期徒刑。

這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李惠雯，投資團購事業，保證每月至少獲利10％，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為確有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作，王家等人共被騙1536萬元。

請繼續往下閱讀...

李女於偵查中矢口否認犯行，並試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。中檢起訴後建請法院衡酌其惡性深重與對社會的危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑。

原本不認罪的李女，台中地院開庭時態度大轉變，改口坦承詐欺取財、違反銀行法非法吸金，有向民眾以團購和投資黃金的方式，表示每月可獲利10%，或者每月可分紅9到10萬，並坦承跟民眾所拿到投資款項，只有2成真正拿去投資，剩下8成都支付自己生活所需。也承認要王家把在東區進化路的房子拿去抵押，涉嫌恐嚇取財。

王家僅存的朱姓女婿出庭時沉痛指控「這不是一場單純的輕生」家人是在長期壓力與逼迫下，被推向無路可退的絕境，「如果有選擇，誰會做出這種決定？」不願與李女和解，希望能重判。

台中地院今天宣判，涉犯詐欺罪、洗錢、恐嚇取財等罪，合併執行11年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法