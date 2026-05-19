日本美女議員爆出曾拍AV！番號曝光瘋傳 舊片暴衝至成人榜冠軍

日本美女議員爆出曾拍AV！番號曝光瘋傳 舊片暴衝至成人榜冠軍2026/05/19 22:52 即時新聞／綜合報導
日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（圖翻攝自X平台）
日本埼玉縣川口市美女議員岡本小百合（岡本さゆり）近日遭爆料，指稱她2年前曾下海拍過AV，還曝光「番號」，掀起日網熱議。隨著輿論延燒，岡本小百合今天（19日）親上火線回應，否認網傳影片中的AV女優是她本人。
現年約36歲的岡本小百合來自東京，高中畢業後就搬到埼玉縣川口市工作，之後開始關心各種社會議題，投身政治活動。今年2月，岡本小百合以無黨籍身分參加川口市議員補選，以2萬4154票當選，由於其外貌出眾，受到不少網友關注。
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沒想到最近日網瘋傳一組番號，宣稱這支由AV片商「即ヌキ」在2024年2月16日上架的成人片，當中的女主角就是岡本小百合；還有人說這部片其實是2015年就拍攝的。日本還有網友貼出女主角和岡本小百合社群照片，比對五官和各種特徵（例如臉上的痣），試圖證明2個是同一人。該爆料一出，馬上造成這部作品熱賣，甚至衝上單日銷售冠軍。
隨著網路輿論延燒，岡本小百合今天透過X平台發聲回應：「網傳影片的人並不是我。2024年，我正忙於政治活動（當時在令和新選組當志工），同時也在為自己的選舉做準備。而且我在2024年體重暴增，和網傳影片中的體型完全不一樣。另外，有人推測那會不會是2015年的影片，但2015年我剛好懷上第一胎，肚子很大，也有孕婦常有的水腫情況，跟影片中的體型有顯著的差距。還有，請不要刻意去合成偽造黑痣。」
之後她又發了另一篇文重申：「目前有假消息在流傳，暗示我有過出演成人片的經歷，但絕無此事。然而，我並不會用從事這類工作等於羞恥之事的眼光來看待、處理這個問題。我覺得，如果以名譽毀損為由採取強硬的法律手段，結果可能會助長對該職業的偏見與歧視，因此現階段我並未考慮以採取法律手段為前提來應對。」
「但另一方面，對於藉由此事趁機起鬨留下『讓我做吧』、『看起來很色』、『讓我看◯◯◯』、『脫掉』之類的性騷擾言論，我認為是絕對無法姑息的。針對這些內容，我會保存證據並研議應對措施，其中也包含法律途徑。希望大家克制，勿再傳播揣測或與事實不符的信息，我將不勝感激。」
私に成人向け作品への出演歴があるかのような誤った情報が広がっていますが、そのような事実はありません。— 岡本さゆり@川口市議会議員（無所属） （@OKAMOTO_SAYURI_） May 19, 2026
ただ、この件を「そうした仕事＝恥ずべきもの」という方向で扱いたいとは考えていません。… https://t.co/VS8Us9Af4W
日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（圖翻攝自X平台）