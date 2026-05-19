日本美女議員爆出曾拍AV！番號曝光瘋傳 舊片暴衝至成人榜冠軍

日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（圖翻攝自X平台）

日本埼玉縣川口市美女議員岡本小百合（岡本さゆり）近日遭爆料，指稱她2年前曾下海拍過AV，還曝光「番號」，掀起日網熱議。隨著輿論延燒，岡本小百合今天（19日）親上火線回應，否認網傳影片中的AV女優是她本人。

現年約36歲的岡本小百合來自東京，高中畢業後就搬到埼玉縣川口市工作，之後開始關心各種社會議題，投身政治活動。今年2月，岡本小百合以無黨籍身分參加川口市議員補選，以2萬4154票當選，由於其外貌出眾，受到不少網友關注。

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沒想到最近日網瘋傳一組番號，宣稱這支由AV片商「即ヌキ」在2024年2月16日上架的成人片，當中的女主角就是岡本小百合；還有人說這部片其實是2015年就拍攝的。日本還有網友貼出女主角和岡本小百合社群照片，比對五官和各種特徵（例如臉上的痣），試圖證明2個是同一人。該爆料一出，馬上造成這部作品熱賣，甚至衝上單日銷售冠軍。

隨著網路輿論延燒，岡本小百合今天透過X平台發聲回應：「網傳影片的人並不是我。2024年，我正忙於政治活動（當時在令和新選組當志工），同時也在為自己的選舉做準備。而且我在2024年體重暴增，和網傳影片中的體型完全不一樣。另外，有人推測那會不會是2015年的影片，但2015年我剛好懷上第一胎，肚子很大，也有孕婦常有的水腫情況，跟影片中的體型有顯著的差距。還有，請不要刻意去合成偽造黑痣。」

之後她又發了另一篇文重申：「目前有假消息在流傳，暗示我有過出演成人片的經歷，但絕無此事。然而，我並不會用從事這類工作等於羞恥之事的眼光來看待、處理這個問題。我覺得，如果以名譽毀損為由採取強硬的法律手段，結果可能會助長對該職業的偏見與歧視，因此現階段我並未考慮以採取法律手段為前提來應對。」

「但另一方面，對於藉由此事趁機起鬨留下『讓我做吧』、『看起來很色』、『讓我看◯◯◯』、『脫掉』之類的性騷擾言論，我認為是絕對無法姑息的。針對這些內容，我會保存證據並研議應對措施，其中也包含法律途徑。希望大家克制，勿再傳播揣測或與事實不符的信息，我將不勝感激。」

日本美女議員岡本小百合遭爆曾下海拍片，本人親上火線否認傳聞。（圖翻攝自X平台）

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