就職2周年》賴總統祭少子化新戰略：0到18歲每人每月5000元

賴清德總統指出，面對少子女化挑戰，政府將提出1項對策，提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職2周年談話時指出，面對少子女化挑戰，政府將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中1項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，敢於追求幸福。

賴清德表示，勇敢追求未來，也代表要勇敢面對人口結構、醫療照護與社會安全的新挑戰。在健康台灣的路上，政府會持續投資健康，改善醫療環境，強化醫療人力，落實三班護病比，推動智慧醫療與分級照護，讓醫療不只是治病，更是守護每一個人從出生、成長、工作到老年的完整支持系統。健保永續與醫療韌性，也是國家韌性的一環；照顧人民健康，就是守護國家未來。

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面對少子女化的挑戰，賴清德指出，政府近日將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中1項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚、敢生、敢養，敢於追求幸福。

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