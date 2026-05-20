就職2周年》拒絕和平統戰！賴總統劃底線：台灣未來不能由境外勢力決定

總統賴清德就職2周年談話。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職2周年談話，揭示「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」3大執政核心方向，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰攻勢，我們珍惜和平、但不放棄自由，我們願意對話、但不接受矮化，我們追求穩定，但不犧牲主權與民主生活方式，這就是台灣的底線。

賴清德表示，非常感謝國人給予為國承擔、為民服務的機會，2年前的今天，他在總統府宣誓，向全體國人承諾：「我必定遵守憲法、盡忠職務、增進人民福利、保衛國家，不負國民付託。」2年來，這份誓言沒有一天離開他的心中；這份責任，也沒有一刻因為挑戰艱難而有所逃避。

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賴清德指出，今年對台灣而言是一個非常重要的歷史時刻。1996年，上千萬台灣人民無懼中國的飛彈威脅，勇敢走進投票所，以超過七成六的投票率，完成第一次總統直選，讓中華民國台灣成為一個全面民主化，主權在民的嶄新國家。30年來，台灣社會用一次次和平政權移轉，證明民主成熟而不可逆；縱使挑戰再大，台灣依然堅定、自信、有尊嚴地走自己的路，邁向世界，勇敢追求未來。

賴清德表示，過去2年，台灣走過的每一步都不容易。世界局勢快速變動，威權擴張、戰爭衝突、產業面臨供應鏈重組、氣候變遷、能源轉型、以及人工智慧浪潮，都在不斷考驗國家的競爭力與韌性。同時，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使人事、預算、法案都無法順利推行。

賴清德表示，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗，但台灣沒有因此退縮，台灣正在前進，過去2年我們堅持3件事：

第一，守護民主自由的生活方式。台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定。政黨可以競爭，國家不能分裂；立場可以不同，守護台灣不能有所不同，面對外部威脅，我們都應該團結守住共同的底線，堅定站在國家利益這一邊。

第二，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為；歷史告訴我們：和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。

賴清德重申，總統直選30年來，台灣人民一次又一次用選票向世界證明：我們珍惜和平，但不會放棄自由；我們願意對話，但不會接受矮化；我們追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式。這是台灣的底線，也是台灣面對世界最清楚的立場。

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