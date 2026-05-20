藍提「0-15歲每月發5000」 林智群批立院不能提預算案：國民黨是文盲嗎？

針對少子化國安危機，國民黨團日前提出3項解決方案，包含「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。對此律師林智群批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」（圖擷自謝龍介臉書）

針對少子化國安危機，國民黨團日前提出3項解決方案，包含「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。對此律師林智群批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」

因應少子化，立法院國民黨團18日提出3項應對政策，包括0到6歲孩子健保費免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助，3項政策預算規模大約1年2416億元。

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林智群在臉書發文指出，「武器不買，說要幫大家把關稅金，轉頭就發錢？」、「如果只會發錢，我家附近阿婆也可以當立法委員，要你們何用？」林智群也批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」並諷刺「要不要乾脆修法不用繳稅？」

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