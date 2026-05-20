為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍提「0-15歲每月發5000」 林智群批立院不能提預算案：國民黨是文盲嗎？

    2026/05/20 10:00 即時新聞／綜合報導
    針對少子化國安危機，國民黨團日前提出3項解決方案，包含「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。對此律師林智群批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」（圖擷自謝龍介臉書）

    針對少子化國安危機，國民黨團日前提出3項解決方案，包含「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。對此律師林智群批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」（圖擷自謝龍介臉書）

    針對少子化國安危機，國民黨團日前提出3項解決方案，包含「0到6歲，孩子健保免費」、「0到6歲，每半年托育補助2萬元」、「0到15歲，每月5000元育兒補助」。對此律師林智群批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」

    因應少子化，立法院國民黨團18日提出3項應對政策，包括0到6歲孩子健保費免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助，3項政策預算規模大約1年2416億元。

    林智群在臉書發文指出，「武器不買，說要幫大家把關稅金，轉頭就發錢？」、「如果只會發錢，我家附近阿婆也可以當立法委員，要你們何用？」林智群也批評，「立法院不能提預算案，國民黨是文盲嗎？」並諷刺「要不要乾脆修法不用繳稅？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播