無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林 推澎湖交通安心行動

讓長者安心出門，提供交通便利服務。（圖由葉竹林服務處提供）

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今（20）日推《澎湖交通安心行動》政策，提升交通品質、照顧運將生計、守護長者行動權。認為澎湖是離島，交通問題不能完全用本島的思維來看待。

尤其每年進入冬季淡季後，觀光人潮減少，計程車駕駛面臨收入不穩、油價波動與載客量下降等壓力，部分偏鄉與夜間時段甚至出現叫車不易的情況。對許多長輩、行動不便者與沒有交通工具的民眾而言，計程車不只是交通工具，更是澎湖重要的公共服務。因此葉竹林推動《澎湖交通安心行動》，目的不是短期補貼，而是希望穩定澎湖交通服務量能，建立更友善、更便利的離島生活環境。

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葉竹林規劃：穩定交通服務量能-針對合法營業計程車，研議交通服務支持方案，協助減輕冬季淡季與油價波動帶來的營運壓力，維持基本交通服務品質。推動高齡友善交通-針對符合資格的長者，規劃計程車乘車支持方案，每月補助1000元計程車搭乘券，鼓勵長輩願意走出家門、參與社區活動、就醫與日常採買，打造健康老化與友善高齡城市。建立交通共好循環-透過長者交通需求與公共服務支持，增加淡季計程車載客量，讓交通服務更加穩定，也讓計程車產業與居民生活形成正向循環。

葉竹林認為，澎湖需要的，不只是短期補貼，而是一套能兼顧交通品質、高齡照顧與產業永續的長期治理方案。讓長輩願意出門、願意與社區互動，才能促進身心健康，也讓澎湖成為更有溫度的城市。

無黨澎湖縣長參選人葉竹林，推動澎湖交通安心行動政策。（圖由葉竹林服務處提供）

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