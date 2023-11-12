永康警攜手在地網紅共創反詐影片 1週觀看紀錄直逼30萬次

永康警分局與在地網紅莊子歌合作反詐影片，迴響熱烈。（永康警分局提供）

2023/11/12 09:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康警分局與知名網紅「永康四大才子-莊子歌」攜手合作，拍攝了1部反詐騙宣導影片，精湛演技詮釋被害人無奈、痛苦與辛酸，上傳才1週就在臉書、IG與Youtube等平台，觀看紀錄就直逼30萬次，成效相當亮眼。

永康網紅莊子歌這次合作的影片，通過貼近生活實際情形的方式發想，向觀眾介紹各種詐騙的系列操作手法，藉此引發觀眾共鳴。

請繼續往下閱讀...

警方表示，這種與網紅的合作方式更能吸引年輕人的關注，提高反詐騙宣導的效果，也為打擊犯罪注入了新動力。

警方提到，網紅莊子歌為永康在地的風雲人物，也是在地高中的家長會長，他的爆紅是2年前因受疫情影響，透過自錄影片向校內學生關懷祝福，在最後提醒防疫的重要性時提起自家餐廳有推出防疫套餐，逗趣好玩影像在網路迅速傳送，可說是笑果十足。

網紅莊子歌當初拍攝影片創立平台就是希望分享快樂正能量，這次很榮幸能參與這一重要的社會活動，並希望透過影片的傳播，讓更多人了解詐騙的危害，並幫助更多人學到保護自己的方法。

反詐騙影片在社交媒體平台上迅速傳播，獲得了廣泛的點擊與分享，迴響熱烈，警方認為這種合作模式在反詐騙宣導方面取得了顯著的成效，有助於提高市民對詐騙的警覺性。

永康分局長甘炎民呼籲市民繼續關注並分享這類宣導影片，共同營造安全的網路環境；同時彰顯網路名人影響力在社會中發揮的積極作用，不僅僅是娛樂，更是推動社會正向發展的力量，匯聚力量整合力量共同打擊詐騙惡勢力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

永康警分局與在地網紅莊子歌合作反詐影片，迴響熱烈。（永康警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法