朋友通訊行開幕賣限量iPhone…詐團盜臉書帳號 轟詐臉友

詐團盜臉書帳號，冒充身份PO文謊稱「朋友通訊行開幕有賣限量iPhone手機」為由詐騙。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/12 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕昨天是民間「一一一一購物節」，這段期間網購進入高峰期，刑事警察局分析指出，過去網購詐騙常以假買家設局行騙，近期則轉為盜用臉書帳號，冒充其身分向被害人的親友訛稱「朋友通訊行開幕，有賣限量的iPhone手機」遂行詐騙，從上月至昨天已有近兩百件向「一六五」反詐騙專線諮詢及被害案件，刑事局提醒民眾須多查證，避免受害。

上月至今受騙已兩百件

刑事局表示，南部一名三十多歲陳姓家庭主婦，習慣透過網路購買生活用品，由於在家時間多，常瀏覽臉書關心朋友近況，上月初看到簡姓高中同學在臉書發文說要賣手機（見圖，記者邱俊福翻攝），並指通訊行朋友開幕活動「限量販售九支手機iPhone 14 PRO，數量有限」，請看到的朋友自行加LINE詢問。

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陳女以臉書私訊簡男，不疑有詐加入對方回覆提供的LINE帳號為好友，並詢問名為「小瑤」的客服，向對方確認手機庫存、顏色及記憶體容量。

小瑤回稱仍有庫存，要求陳女至超商購買APP Store點數卡，還貼心傳送擷圖指示陳女如何操作超商機台購買遊戲點數，陳女購買三張面額各六千元的遊戲點數，依指示拍照回傳給小瑤。

完成後，小瑤聲稱自己也想購買公司手機，但她是員工不能自行下單，請陳女幫她多買一支手機；陳女發覺有異，打簡男手機查證才知道簡男的臉書帳號被盜，但她已遭詐一萬八千元。

務必再聯絡親友確認

刑事局表示，民眾若在社交平台看到親友販賣物品，請務必透過電話等其他方式與對方聯繫確認是否為本人，對方若要求以點數交付時，要提高警覺，購買物品也應透過有第三方支付功能的電商平台或循官方購買管道，以免受害。

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