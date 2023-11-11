冒充友人賣iPhone行騙猖獗 上月至今諮詢和被害近200件

詐團盜臉書帳號，冒充身份PO文謊稱「朋友通訊行開幕有賣限量iPhone手機」為由詐騙。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/11 17:09

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是1111購物節，刑事局分析發現過去網購詐騙常以假買家設局行騙，近期則轉為盜臉書帳號，冒充其身分，向其親友以「朋友通訊行開幕有賣限量iPhone手機」為由詐騙，僅上月至今有近200件向「165」反詐專線諮詢和被害案件，今提醒民衆須多查證，避免受害。

刑事局表示，南部一名30多歲陳姓家庭主婦，習慣透過網路購買生活用品，也因為在家時間很多，時常瀏覽臉書關心朋友近況。

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上月初，她透過臉書看到簡姓高中同學在個人留言板發文賣手機，文章稱通訊行朋友開幕活動，有限量販售9支手機iPhone 14 PRO，數量有限請看到的朋友自行加LINE詢問。

陳女經臉書私訊簡男確認對方身分後，不疑有他加入貼文提供的LINE帳號，並詢問名為「小瑤」的客服，經向對方確認手機庫存、顏色及容量後，「小瑤」稱仍有庫存並要求陳女至超商購買APP Store點數卡翻拍交付，並貼心截圖指示陳女如何操作機台購買遊戲點數，陸續購買3張面額6000元的遊戲點數，再依指示拍照回傳。

完成後，「小瑤」稱自己也想要購買公司的手機，因為身分為員工不能自行下單，要陳女再協助多購置1支手機，陳女才發覺有異，立即撥打簡男手機，始發覺簡男臉書帳號被盜，但已損失1萬8000元。

刑事局表示，民眾若在社交平台上看到現實中認識的友人販賣物品，請務必透過除了社交平台的方式聯繫確認，對要求以點數交付也要有所警覺，購買物品請透過有第三方支付功能的電商平台或官方購買管道交易，以免遭詐。

警政署刑事局特別提醒民眾，在網購時要特別小心詐騙問題。（刑事局提供）

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