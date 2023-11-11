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門被擋住請鄰居移車遭嗆「你媽死了是你們家的事」莽男揮桿打人被判刑

高雄翁姓男子家門被鄰居家的車擋住去路，請鄰居移車還被嗆「你媽死了是你們家的事」。示意圖。（資料照）

高雄翁姓男子家門被鄰居家的車擋住去路，請鄰居移車還被嗆「你媽死了是你們家的事」。示意圖。（資料照）

2023/11/11 12:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕翁姓男子的母親洗腎洗到胃出血，他焦急趕去醫院探視，結果家門被鄰居家的車擋住，翁男請鄰居移車時竟被嗆「你媽媽死了是你們家的事情」，雙方爆發肢體衝突，翁男還把一根高爾夫球棒打到斷掉，一、二審都依傷害罪判翁男判拘70日，得易科罰金。

判決指出，家住苓雅區的翁姓男子，去年2月7日下午3點多接到醫院打來的電話，得知母親去洗腎洗到胃出血，他焦急出門想去醫院探視，結果剛出家門口，就看到朱姓鄰居家的車擋在家門口，害他無法騎車出門。

翁男跑去朱家請他們移車，但雙方口氣都不好，朱男嗆聲「你媽媽死了是你們家的事情」，翁男暴怒，呼了朱男一巴掌，朱回家拿高爾夫球桿防身，結果反被翁男搶走，翁拿高爾夫球桿攻擊朱男時還把球桿打到斷掉，朱男女兒見父親被打也加入戰局，3人戰成一團直到警方介入才罷手。

高雄簡易庭審理時，翁男坦承動手打人，被法官依傷害罪判拘70日；翁不服上訴，認為他是看到朱男手拿高爾夫球桿準備攻擊，他出手搶球桿並反擊屬「正當防衛」，但二審法官認為，翁男搶走球桿後持續對朱家父女施暴，難以構成正當防衛，加上一審法官量刑適當，因此駁回翁男之訴，全案定讞。

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