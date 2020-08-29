車被擋住請鄰居移車 7旬嬤竟遭鎖喉推撞受傷

宋阿嬤家前的空地平時停車多會留出入口，但當天貨車無法出入，請鄰居移車竟遭年輕男子攻擊。（記者許麗娟攝）

2020-08-29 21:42:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄燕巢7旬宋姓阿嬤昨天（28日）清晨5點多與媳婦要出門去果園工作時，發現貨車遭鄰居的車子擋住，當下喊請對方出來移車，竟出來一群年輕人，其中一人語帶恐嚇地說，「你們就住這一家嗎？」還掐住宋阿嬤的脖子往後推，害阿嬤後腦撞到鐵門受傷送醫，阿嬤家人也指控處理員警辦案消極，擔心惡鄰居就在身邊。

今年72歲的宋阿嬤說，平常跟該戶鄰居並無糾紛，家門口有塊空地，部分是她和另外2人共有，另2人平常沒將車停在該處，她們家則會固定停3輛車，其他空位也會讓鄰居停，只是平常有擋到出入時，大家就互相移車。

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前天清早她和媳婦正要出門去果園工作，發現貨車被一戶鄰居的車子擋住，無法開出，因該戶還有聊天聲響，因此媳婦先是喊了3、4聲「來開車一下，擋這樣車子不能出去」，但都沒有回應，隨後去拍門再告知「拜託，我們要出去」，當下隨即出來3男1女的年輕人， 其中一名男子一把掐住阿嬤的脖子，嗆說，不要以為老人他不敢打，甚至語帶恐嚇地說，「你們就住這一家嗎？」其他人見狀雖有阻止，請該名男子不要動手，但當下他將阿嬤往後推，害阿嬤後腦撞到自家鐵門，阿嬤和媳婦深感害怕，不敢反擊，直接前去果園工作。

宋阿嬤說，到果園後，開始覺得頭暈、脖子痛又想吐，原本以為休息一下就好，但愈來愈覺得不對勁，因媳婦8點多還要去上班已先離開，於是請二女兒載她回家，後來女兒詢問發生什麼事，才告知一早遭鄰居友人攻擊的事。

宋阿嬤女兒氣憤地說，「年輕人再怎樣也應該好好講，而不該對70多歲老人家這樣動手。」她也指控，警方得知是傷害卻態度消極，雖是鄰居友人出手，但也有告知是哪戶，但只是告知先將媽媽送醫，半年內都可拿驗傷單到所裡提告，甚至在媽媽還在醫院時，打電話詢問「可否下午3點半出院到分駐所做筆錄？4點過後他就下班了，到時打電話也不到他」。

對於家屬指控，燕巢分駐所所長陳政忠指出，經詢問承辦員警，當下有詢問受傷情形？需不需就醫？因為後續阿嬤的孫女也有打電話到派出所，但沒表明身分，加上質問的口氣不是很好，同仁當時沒反應過來，應該是有點誤會，且員警工作也有休息時間，雙方也已約好時間做筆錄，對阿嬤及家人深怕鄰居再有攻擊，未來會視狀況在巷口設臨時巡邏箱。

岡山分局說，本案係宋姓婦人與鄰居因停車糾紛而發生口角，李姓鄰居在場友人動手輕推婦人，造成婦人頭部撞擊門板，經送義大醫院檢查，除了後腦杓撞擊處表皮輕微紅腫，其餘均正常，也已與宋姓婦人聯繫，今天下午來所受理提告傷害事宜。

另將通知當時在場李姓鄰居及其友人等4人到所說明，如被害人與涉嫌人和解不願提告，警方仍會依社會秩序維法第87條規定「加暴行於人」由分局偵查隊函請橋頭地方法院簡易庭裁罰，得處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下之罰鍰，並現場約制告誡當事人不得再犯類似行為，以遏止不法情事再次發生。

72歲的宋阿嬤拿著土地權狀說，這塊空地是她與另2人共有，另2人並無停車在此，平常除了她家停放3輛車，其他空地都讓鄰居停放，但不應影響車子出入。（記者許麗娟攝）

宋阿嬤28日遭鄰居友人攻擊受傷想吐，當天送醫檢查，直到晚上6點多才在堅持下出院回家休養。（記者許麗娟翻攝）

宋阿嬤說後腦撞到後，經檢查有擦傷和水腫。（記者許麗娟攝）

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