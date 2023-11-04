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誇張！小氣親戚登門送過期蛋黃酥 他怒嗆：怎有人那麼不要臉？

愛佔便宜的親戚近日登門拜訪送蛋黃酥，遭原PO發現食物早已過期；示意圖。（資料照）

愛佔便宜的親戚近日登門拜訪送蛋黃酥，遭原PO發現食物早已過期；示意圖。（資料照）

2023/11/04 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，某天下班回家看見「小氣鬼親戚」跟爸爸在喝茶聊天，桌上還擺著帶來的蛋黃酥，期間親戚還狂勸父親和家中長輩打開享用，而網友為此感到納悶，結果在對方離開後，才發現真相怒轟「怎麼會有人那麼不要臉！」

據網友在「匿名公社」發文表示，自己下班回家時，就看到一位親戚坐在客廳與父親喝茶聊天，桌上還放著一盒蛋黃酥，親戚很驕傲的說道，「是特地帶來給我們吃的」，但原PO發現事有蹊翹，親戚整晚只勸自己父親跟阿嬤打開食用，而對方卻從頭到尾一口都沒吃，反倒是狂喝茶。

原PO對此很是納悶，「小氣鬼會拿東西來真的太陽打西邊出來」，於是等到親戚離開家中就馬上拿起盒子一看，蛋黃酥早在10月17日就已經過期，「難怪會這麼好心拿來我家，怎麼會有人那麼不要臉」，令人心痛的是，原PO爸早已發現但仍表示「反正沒壞，沒關係」，讓原PO氣到胃痛。

貼文發出後，許多網友留言回應，「這種親戚少往來吧！感覺心機很重！」、「客人臉皮都那麼厚了，還跟他客氣？」、「感覺心機很重！」、「我鄰居也是這樣」、「這親戚真的很好意思」。

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