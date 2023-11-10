中配回娘家3年半不回台推給疫情 法官打臉判離婚

中國籍妻子回中國娘家逾3年半，辯稱疫情無法返台，不同意先生請求離婚，南投地院法官打臉判離婚。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/10 12:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中年男子娶中國籍配偶，7年前無故離家夫妻即分居，該女3年半前回中國即未再返台，先生過去兩度請求離婚未果，此次切心訴請離婚，該女書面辯稱「未返台是因疫情加上居留證過期，不願離婚」，南投地院法官認為，疫情期間並未規定不能入境，夫妻情盡失，判准離婚。

南投縣1名中年男子，18年前與中國籍女子先在中國結婚，隔年來台辦理登記結婚，6年前該中配就無故離家，2020年2月回中國雲南省昆明娘家，從此即未再來台，台籍夫在妻子回去中國超過3年半，即向南投地院訴請離婚。

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南投地院有將相關文件、證書透過海基會等單位轉交給該名中籍配偶，該中配以書面辯稱，她不是故意不回來台灣，而是因為碰到長達3年的疫情，且為了返台準備還有辦理往來台灣通行證，有效期限從2020年8月到2022年8月，後來先生即不願再幫她辦理台灣居留證，其實兩人每週都有通信，夫稱她離家6年，事實上只離家3年，她與丈夫感情未變，不同意離婚。

南投地院民事庭法官審理期間，台籍夫和其家人作證指出，中籍配偶來台住在北部，先生返回老家探視，不曾見其隨行，後來丈夫身體不好返回南投縣老家居住多年，家人都不曾見過該中籍配偶，而其丈夫3度請求離婚，前兩次後來撤回，此次第二次提出，表示夫妻感情難以回復，其夫離意甚堅。

法官也認為，中籍配偶書面辯稱是因疫情才無法來台，事實上疫情期間只要落實防疫隔離即可，並未規定不能入境，而且該中配只是不同意離婚，但如何回復彌補夫妻感情，均未能提出說明，夫妻感情早已不復存在，因此判准台籍夫的離婚請求。

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