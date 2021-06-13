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    結婚40年偷吃！老董嗆自殺拒離婚 法官：情感勒索判准休夫

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2021/06/13 21:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某公司吳姓董座結婚40年「紅寶石婚」照樣在外養小三，甚至偷偷挪用公司款項導致妻子被追債，妻子發現姦情後，吳男竟打罵折磨她，逼她出去借錢，還上傳以膠帶纏繞脖子的照片威脅妻兒「若離婚我就自殺」，新竹地院法官認為這明明是對妻子的情感勒索，判准休夫。

    楊女說，結婚40年育有3名子女，去年中旬發現先生吳男另結新歡，與李姓小三雙雙出入賓館、大飯店及旅遊，合照時更身體緊貼，並於LINE通訊軟體內，互以「老公」、「美女老婆」相稱，傾訴對彼此愛意。吳男更背著她自行抵押房屋借款，進而為李女購買愛巢，還陪看家具、裝潢，且握有李女家中車庫遙控器，得以自由進出，並時常在愛巢自拍、過夜，甚且留有買保險套的發票，兩人儼然已共營夫妻生活。

    吳男時常為了籌資賭博、上酒店，未經她同意擅自動用家計及工廠支付貨款帳戶，導致她時常被廠商追索貨款，更得向子女借錢才能維持家庭生活及工廠運作，整天疲於奔命、惶惶不安。

    2019年3月間起，吳男時常無法控管自身情緒，動輒打罵她，她備受折磨且痛苦至鉅。吳男甚至逼她拿保單借款被拒，不顧稚齡孫女在旁竟大摔玻璃而傷及子女，又曾多次揚言要去自殺，更上傳自縛膠帶繞頸照片到她與子女的LINE群組，威脅不能離婚，並傳送有精神暴力的文字訊息，讓她痛苦不堪，只能訴請休夫。

    吳男則說去年7月就沒有跟李女在一起了，他已經慢慢在改，也改很多了，他不想離婚。

    法官審酌二人對話及接觸親密，關係曖昧，更逕以「老公」、「美女老婆」互稱，同遊共宿等情，顯已逾越已婚之人與配偶以外之人正常交往分際，確已嚴重影響夫妻情感和睦與信任基礎。況吳男結婚迄今已逾40年，對於婚姻關係所追求及著重者，在於日常生活之互相扶持並攜手共度老年生活，惟妻子卻因他外遇，面臨年老後難以繼續共同生活的窘境，精神痛苦堪認巨大。

    吳男當庭坦承負債已達數百萬元，殃及妻子家用及夫妻合力所經營工廠資金調度，加上因外遇而衍生債務，更是實質上改變了夫妻原有的家庭經濟生活，吳男雖說不想離婚，卻是在去年6月被妻子發覺在外養小三後，就拿東西摔破玻璃而傷及女兒、屢屢揚言自殺，還放話騷擾子女、撂話燒房子，並傳送自縛膠帶繞頸照片、寫遺書等，使夫妻關係更形惡化而難以回復。

    法官認為，吳男被妻子察覺其外遇迄今，未見積極作為以彌補其所造成的感情傷害，除以生命威脅妻子不得離婚外，即便到庭還敢說若離婚將會再度自殺，這已是對於妻子的情感勒索，判准離婚。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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