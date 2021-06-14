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    變態行房辱妻「想看妳被強暴強姦」 法官判准休夫

    新竹地方法院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地方法院。（記者蔡彰盛攝）

    2021/06/14 21:55

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子結婚後，突然很在乎妻子的前男友動向，甚至故意加入她前男友的群組，將其性事對話截圖給妻子看，藉以揶揄嘲諷枕邊人，要給她難堪，後來更變本加厲，在行房時常說「想看你被強暴強姦」！妻子深感恐懼，憤而向新竹地院訴請離婚，法官認為林男已失去對配偶的基本尊重，也不在乎妻子的情緒感受，判准休夫。

    陳女說，與林男在2016年7月認識，隔年6月結婚，婚後先生就常以言語表達對她的不滿與抱怨，她雖嘗試溝通，卻遭反唇相譏，甚至言語嘲諷，故意在她面前提到她前男友的動態，藉機侮辱、批評她。

    陳女勸先生收斂言行且表達抗議，林男卻變本加厲，甚至在行房時常說「想看妳被強暴強姦！」讓她深感恐懼，林男甚至說「我應該早點認識妳前男友的！」、「他怎麼拐到妳的？」、「我怕、我們有共同朋友、丟臉的是我、戴綠帽的也是我！」藉以刺激妻子，讓陳女身心受創，夫妻更因而分房。

    林男明知妻子不希望他再提到任何有關婚前交往對象的事，卻故意加入她前男友的LINE群組，將前男友的性事截圖給妻子看，藉以揶揄嘲諷，要給她難堪。

    據了解，林男與妻子的前男友有共同好友，而林男透過好友得知妻子前男友的動態，更藉由他加入妻子前男友的私密群組，藉以窺探對方的性事。

    林男後來更放話要去找外面的女人談心，撂話「現在卡在有妳的存在」、「前妻一直想回」、「前女友也想回」、「跟她們約見面好像只是為了上床，像砲友」痛苦不堪的陳女再也無法忍受，決心訴請離婚。

    法官調查，林男雖聲稱會讓妻子去作醫美手術，作為精神補償，卻又放話「整形也是你那陣子嘴賤我的精神補償！」且將妻子前男友在私密群組對於性事的對話，截圖傳給妻子「看他過得多好！愛愛都有吹吹（口交）！」、「妳交往過的那個很過份，碰了事後都不認帳！」在在顯示林男已失去對配偶的基本尊重，也不在乎妻子的情緒感受，由於林男長期漠視妻子，實難弭平已破壞的夫妻情感，最後判准離婚。

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