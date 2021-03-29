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    夫搞婚外情反控妻子不回家求離婚 法官不准

    法官審理後，認定余男聲請離婚無理由將其駁回。（記者吳昇儒攝）

    法官審理後，認定余男聲請離婚無理由將其駁回。（記者吳昇儒攝）

    2021/03/29 09:16

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓男子與蕭姓妻子於1989年結婚，卻於9年後無故離家，且不支付家庭開銷，蕭婦只好帶著長女投靠娘家。5年後，因女兒要上國中，又將戶籍遷回基隆與丈夫同住。又隔了2年，余男再次離家，追查之後才知道他有婚外情，且不願顧家，事後更向法院提出要與妻子離婚訴求。法官審理後，認定余男聲請離婚無理由將其駁回。

    余男向法官表示，自己與妻子結婚32年，本來一同居住在基隆，事後因與子女照顧問題有歧見，妻子竟將女兒帶回高雄娘家，13年前又將女兒送回基隆，但自己當時並未住在基隆與妻子同住，兩人已經將近18年未曾謀面，雖有夫妻之名卻已無夫妻之實；自己被妻子惡意遺棄，難以相互扶持，希望法官判准2人離婚。

    蕭婦卻向法官指稱，兩人結婚9年後，丈夫突然無故離家，且不支付生活費及子女教育費用，只好在隔年帶著長女投奔娘家，兒子則被丈夫帶往台中照顧，自己在高雄的5年間，都有帶著女兒回到婆家吃年夜飯，也有帶兒子到高雄同住，後來因為女兒要上國中，2004年起才將她的戶籍遷回基隆，並與丈夫及兒子同住，自己則到菜市場，幫公婆批發酸菜、豬血等商品。

    蕭婦對法官說，沒想到隔了2年，丈夫卻又不知為何原因，不願返家居住，也未透露其行蹤，更沒有支付任何生活費用；直到2010年才知道，丈夫有婚外情，2011年間，自己的母親因為身體不適，只好返回高雄照顧丈夫卻將基隆的房子賣掉，還要求自己把東西搬回娘家，自己對於婚姻發生裂痕實無任何過失，希望法官駁回丈夫之訴。

    法官調查，蕭婦兩次離家均是因為丈夫發生婚外情，更於孫姓小三的推特上，發現余男未穿上衣，與小三同睡合照，顯已逾正常男女社交往來範圍，甚至在臉書的配偶欄填寫孫姓小三的帳號；而蕭婦婆婆也證實，媳婦確實有回基隆居住，並在店內幫忙批發商品。

    法官審理後認為，兩人雖分居已經超過20年，但主因是余男婚外情在先，且仍持續進行中，才會導致夫妻2人感情發生破綻，主要的原因要歸責於余男，故不得以此原因請求離婚，應予駁回。

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