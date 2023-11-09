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金門精品民宿大火！從庭園燒向樓房驚悚畫面曝

金門精品民宿驚傳火警，老遠就看到濃煙上竄。（讀者提供）

金門精品民宿驚傳火警，老遠就看到濃煙上竄。（讀者提供）

2023/11/09 22:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣1座庭園造型的精品民宿今天驚傳火警，火勢不小，消防局深怕波及附近民宅，迅即出動各式車輛8車及職義消20名，大約15分鐘撲滅火勢，所幸當時沒有旅客住宿，未造成傷亡，但部分高檔裝潢燒得焦黑，損失不貲，也讓民宿主人無奈。

金門縣消防局說，下午3點31分獲報，金寧鄉西堡1處民宿火災，現場有黑煙竄出，消防第1大隊大隊長陳叁奇率隊趕往搶救。起火建築是庭園式民宿，現場多為易燃物及木造裝置，消防隊員抵達時，火勢從民宿外部迅速往建築物燃燒，建物後方造景樹及室外木地板、圍欄已全面燃燒，消防人員立刻部署4條水線灌救，消防義消通力合作，火勢迅速於下午3點48分獲得控制，3點55分撲滅，燃燒面積約31.5平方公尺。

消防局說，初步勘查，起火民宿屋外，屋主似有電池在充電，至於真正起火原因，仍待消防局火災調查科調查釐清。

陳叁奇呼籲，一般鋰電池正常使用並不會產生爆炸危險，購買時應認明具有商品安全標章的產品，避免在陽光直射、高溫等環境充電，周遭也應避免放置可燃或易燃物；電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質也不可使用，避免發生異常起火燃燒。

金門民宿失火，火勢猛烈。（讀者提供）

金門民宿失火，火勢猛烈。（讀者提供）

消防員趕到民宿滅火。（讀者提供）

消防員趕到民宿滅火。（讀者提供）

金門精品民宿部分區域燒得焦黑。（讀者提供）

金門精品民宿部分區域燒得焦黑。（讀者提供）

現場一個瓦斯桶險遭波及。（讀者提供）

現場一個瓦斯桶險遭波及。（讀者提供）

金門精品民宿木造平台周邊燒得焦黑。（讀者提供）

金門精品民宿木造平台周邊燒得焦黑。（讀者提供）

民宿室內精緻裝潢也受波及。（讀者提供）

民宿室內精緻裝潢也受波及。（讀者提供）

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