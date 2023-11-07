屏東刺青店遭縱火案》重傷老闆撐一週仍不治 夫妻最終雙亡

上月29日發生的屏東刺青店火警，現場嚴重燒毀。（資料照，記者羅欣貞攝）

2023/11/07 07:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路一間刺青店上月（10月）29日凌晨4時遭人縱火，火勢一發不可收拾，造成28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲的黃姓老闆當天送醫恢復生命徵象，但因為傷勢過重，在加護病房搶救1了個星期，仍不幸於本月（11月）5日離開人世；年輕恩愛夫妻無辜枉死，家屬十分悲憤，希望社會、司法主持公道。

這起火警發生在上月29日清晨4時31分，消防隊抵達現場發現一樓全面燃燒，火勢於5時16分熄滅，5樓救出2名傷者，皆無生命跡象，送醫後28歲陳姓老闆娘不治，30歲黃姓老闆急救後恢復生命徵象。

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案發後警方從現場跡象研判，不排除是被縱火，隨即展開調查，鎖定住在屏東市的19歲許姓男子涉有重嫌，當天下午2點多即在許嫌住處將他拘提到案，檢察官認為許男涉及殺人及公共危險等罪情節重大，且有逃亡之虞，訊後向屏東地院聲請羈押，屏東地院羈押庭當晚裁定許男收押禁見。

黃父悲痛表示，兒子入院之後，加護病房每天探病時間只有半小時，他們每天都去看他跟他加油，前天（5日）接到醫院通知，上午11點多趕去看他，到了下午1點多離開人世；兒子肺吸入性嗆傷太嚴重，導致腦部缺氧、受損嚴重，而且燒傷75%，幾乎全身，可能因為年輕撐了那麼多天，到最後真的太痛苦了，腎臟已經失去功能，打進去的藥都從皮膚滲出來，「我們知道那是很痛苦的事情」。

屏東警方在縱火案發生當天逮捕許姓嫌犯（左2）。（資料照，記者羅欣貞攝）

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