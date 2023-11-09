基隆11/14取締改裝機車 抓到當場開罰3千元起跳

基隆市長謝國樑表示，11月14日起市專案面執行「寧靜街訪」，針對改裝機車大執法，不合規定的當場開罰3千元。 （資料照）

2023/11/09 14:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕改裝汽機車的噪音擾人清夢，民眾飽受困擾，民眾抱怨政府沒在管！基隆市議員要求相關單位要加強取締，並從源頭對改裝車行道德勸說。基隆市長謝國樑表示，11月14日起市專案面執行「寧靜街訪」，針對改裝機車大執法，不合規定的當場開罰3千元。

議員宋瑋莉今天質詢說，汽機車改裝車的噪音長期困擾民眾無法解決，光取締沒有辦法根絕，每天晚間11點往外木山方向很多飆車，民眾晚上也被嚇醒，飽受困擾。宋瑋莉說，希望能從改裝車行的源頭來改善，環保局、監理站、警方等要一起努力。

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謝國樑表示，11月14日起將執行「寧靜街訪」專案，針對改裝機車大舉掃蕩，除了噪音檢測，如果查獲不符規定的改裝排氣管，當場直接開罰，最少3千元起跳，不是再通知檢驗。

謝國樑表示，這是基隆繼友善行人、乾淨家園、市容整潔等第四個主要專案，會不定時在晚間8點到凌晨2點，在基隆市6大重要路段掃蕩，讓民眾晚間得到安寧。

謝國樑並說，改裝車理論上並不違法，但機車改裝後行駛在道路造成果妨礙民眾安寧的結果，近日警方也密集拜訪改裝機車行，持續道德勸說。

警方運用大數據概念，曾針對民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件分析噪音車輛出沒熱時、熱點，其中以信義區東信路最多，時段多集中在晚間10時到12時及0時到2時；另外，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，民眾也常有反映。

排氣管檢測不合格違反「噪音管制法」第26條噪音超標2件，可處1800元以上3600元以下罰鍰；第23條使用未認證排氣管1件，可處3000元3萬元以下罰鍰，並責令車主限期改善、複檢。

目前全市從事車輛改裝業約40家，其中有9家業者經常遭民眾檢舉試車噪音擾民情事，警方已造冊列管並每月派員實施勸導、約制，呼籲業者應自律並負起社會責任，勿替民眾改裝非經認證合格的排氣管，共同維護環境安寧。

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