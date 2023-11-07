為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園中壢分局執行「靜桃專案」 已取締2407件改裝噪音車

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

2023/11/07 16:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今年6月1日起啟動「靜桃專案」，由警察局、環保局及經濟發展局等單位跨局處聯合執法，中壢警分局配合強力執行此專案，截至今（7）日清晨為止，累計取締2407件改裝噪音車，總開罰金額超過700萬元。針對青埔地區里長近日反映轄區有改裝車擾民，警方從昨晚至今晨共攔查14輛改裝機車，並查到1名少年無照駕駛。

針對中壢青埔地區深夜也有改裝車擾人清夢一事，中壢分局長青埔派出所邀集當地青埔里長張茂土、洽溪里長游家興、青溪里長李詠芳、芝芭里長黃連應等人共同討論。里長們說，雖然沒有里民反映機車聚集飆車，但偶爾會有改裝車輛行經，中壢警方當晚就編排勤務，並由分局長唐嘉仁親自主持，派出多輛警車於青埔地區威力聯巡，環保局也派出5名協勤人員協助檢測。

稽查人員從昨晚7時持續到今晨6時，共攔查到14輛改裝機車，其中有8輛經環保局人員當場測定噪音超標，當場開罰，還查到1名少年，不僅無照還騎乘噪音超標的改裝機車，警方馬上通知家長到場接回，並對噪音超標及無照駕駛行為依法開罰。

唐嘉仁表示，改裝車傷財且擾鄰，未來會持續規劃各項勤務加強攔查拍照通報，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

中壢警強力執行靜桃專案，6日晚間至今天清晨在青埔地區聯合稽查。（中壢警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
改管注意！機車改裝排氣管2025年起列驗車 最高可罰1800元
2023/11/01 16:36

改管注意！機車改裝排氣管2025年起列驗車 最高可罰1800元
改裝車夜間噪音擾人 苗警：持續稽查回應民意
2023/10/31 08:33

改裝車夜間噪音擾人 苗警：持續稽查回應民意

李明川一眼看中！Noritake貴氣花瓶
打擊噪音車！ 基隆環局明年度採購取締設備、修改法規
2023/10/29 16:40

打擊噪音車！ 基隆環局明年度採購取締設備、修改法規
改裝車噪音擾民 改管將需認證
2023/10/01 05:30

改裝車噪音擾民 改管將需認證

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
推動「靜桃專案」桃園市府鼓勵使用原廠、合格認證排氣管
2023/09/23 19:20

推動「靜桃專案」桃園市府鼓勵使用原廠、合格認證排氣管
基北北桃合作制噪！非法改裝車逕行開罰 桃市9月底前完成公告
2023/09/19 23:13

基北北桃合作制噪！非法改裝車逕行開罰 桃市9月底前完成公告
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播