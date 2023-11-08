團購禮盒、與親友吃大餐報公費 前南投消保官許麗貞被起訴

南投縣政府前消保官許麗貞涉貪，被南投地檢署提起公訴。（資料照）

2023/11/08 17:56

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府消保官許麗貞涉嫌將個人團購、私人購物以及與丈夫、女兒等親友用餐消費，均申報公費買單，南投地檢署調查偵結，依違反貪污治罪條例罪嫌提起公訴，並宣告不法所得3萬8585元沒收。而案發後，許麗貞改調簡任祕書。

起訴書指出，許麗貞2004年2月16日起擔任南投縣政府消費者保護官，迄今年涉貪被調查已任職19年，依「消費者保護去」及「消費者保護官任用及職掌辦法」等法令，負責辦理南投轄區內消費爭議申訴及調解事項等相關工作，每月可獲分配5400元的「縣政推行業務費」，但法規強調，必須用在關於縣府事務推動或與中央聯繫等公共事務用途方面，實用實銷。

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但許麗貞遭調查期間，還涉嫌私下聯繫多名關係人，試圖串證、滅證，今年2月間，南投地檢署再度指揮廉政、警方等相關單位，到南投縣政府拘提許麗貞到案，檢方複訊後聲請羈押，但南投地方法院裁定50萬元交保。

南投地檢署在起訴書中特別載明許麗貞公費私用的3大罪狀，其一，2020年12月間與縣府同仁一起向全國漁會團購10盒魚產品禮盒，其中6盒交付參與團購者並每人收取990元費後，其餘4盒許女自行食用及致贈親友，以公務為由持發票申報「縣政推行業務費」4173元得手。

其二以「已付款之私人購物消費而取得之統一發票」詐領縣政推行業務費，包括在蝦皮等網站購買自己或其家中私用的物品，也都與公務完全無關。

第三則是以「已付款之私人用餐消費而取得之統一發票」申報核銷，包括與丈夫、女兒多次在台中住所附近的餐廳用餐，最後也都報公帳，且上述許女個人購物或與親友用餐時，多半是已下班或是休例假日時間，並非實際因公務須支出的費用，合計不法所得3萬8585元，已嚴重損害南投縣政府辦理核銷管控經費正確性，檢方依貪污治罪條例罪嫌提起公訴。

針對此案，南投縣政府表示，許麗貞在案發後，便被調任簡任祕書，並要求相關局處全力配合檢方調查，同時提醒同仁身為公務員更要知法守法，萬萬不可貪小便宜而觸犯法規，並以該案為鑑。

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