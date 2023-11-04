實習警剛到職就抗命 獲評觀念正確、值得表揚原因曝

台南一名剛畢業的警員，被副所長命令查詢所內同事個資，他覺得有不當查詢個資疑慮，因此抗命，圖與新聞事件無關。（資料照，記者王捷攝）

2023/11/04 20:28

〔記者王捷／台南報導〕台南警分局傳出抗命事件！剛畢業的實習警察被爆料不甩副所長的命令，原來副所長要實習警察用戶政系統查詢同事個資，由於可能違反個資法，實習警察才抗命。台南警分局澄清，副所長是為了要回報選舉勤務的出勤人員資料，便宜行事才要求實習生查個資，實習生的觀念正確，抗命值得表揚。

警員握有查詢戶政系統權限，但是也常傳出，警員不正當查詢個資的警紀事件，因此台南市警局在迎接今年剛報到的警員時，督察長周煥興還特別宣導，查詢戶政系統要符合規定，不過才剛講完不久，警分局的一名實習警員，就被長官要求要查詢所內同事的個資。

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據了解，當時實習警員很猶豫，最後打電話給分局督察組，請示是否能查詢，才讓這件抗命行為曝光。警分局澄清，由於最近選舉活動頻繁，為了安全需求，所有參加選舉勤務的警員，分局都要提供警員個人資料，給國安單位備查，副所長應該詢問警員後，再提供資料給分局，但副所長可能急著回覆分局，才會請實習警員查詢。

警分局強調，警員的個資，分局人事室都有留存，且如果警員查詢到自家人個資，市警局資訊室也會提醒，這次由於實習警員有事先詢問，才沒有發生不當查詢事件，他的抗命行為值得表揚。

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