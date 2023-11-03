中市今年查扣不法金額加上阻詐已逾14億 市議員質疑黑數恐更高

中市議員批中市詐騙案日益升高，要求警局有作為。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/03 20:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕詐騙嚴重，民進黨中市議員陳淑華今天在市議會指出表示，過去20年犯罪刑案已由搶劫偷盜轉型為資通訊、網路，躲在鍵盤後犯罪日高，中市今年到10月查扣不法金額5.5億加上阻詐9億，已超過14億，黑數恐更高。

警察局表示，警局查緝詐欺犯罪，均會從金融及資通面著手，並運用科技設備進行偵查，向上溯源查緝詐欺集團首腦，統計今年1至10月，警局共查獲詐欺集團511件，犯嫌3,663人，查扣不法所得5億5,039萬餘元，查緝成效六都第2；另警局也持續建議中央，針對詐欺累犯應修法提高相關刑責，提升嚇阻效力、降低再犯情形，以有效杜絕詐騙案件發生。

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中市議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、陳雅惠、 謝家宜等市議員今天在市議會指出，根據皮爾森數據所做台中市施政滿意度，民眾滿意度最高，是旅遊觀光及醫療環境，滿意度最低的仍然是「治安」與「環保」。

陳淑華說，這些年來，刑案型態大幅轉變為資通訊、網路，躲在鍵盤後面的犯罪越來越多，從事這類犯罪分子也有年輕化傾向。根據中市警察局統計，近三年來，台中市從110年至112年（1-10月）查緝詐欺犯罪件數、嫌犯人數、金額，從110年285件2,006人查扣不法金額6,083萬元，到111年469件3,134人查扣不法金額3億7638萬餘元，到112年（1-10月）511件3,663人查扣不法金額5億5,039萬餘元，詐騙金額年年攀升。

陳淑華說，台中市警方與金融機構聯合阻詐的統計金額，110年270件1億多元，111年940件5億4千多萬元，112年（1-10月）1,258件竟高達近9億元，要求警方防詐要有作為。

陳俞融認為，嚇阻詐騙要從法律面下手，提高詐騙刑責，捉到車手及機房人員等幫助犯，應持續往上查緝抓首腦，才能讓詐騙犯不敢輕易下手。

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