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投資遭詐200萬！警破詐團查扣300萬 男子心情卻洗三溫暖

北斗警方破獲兩詐騙集團，查扣400萬元現金。（記者顏宏駿攝）

北斗警方破獲兩詐騙集團，查扣400萬元現金。（記者顏宏駿攝）

2023/11/03 19:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣魏姓男子投資加密貨幣，誤入詐騙集團設下的陷阱，先後投入200萬元，他配合北斗警方釣出2名車手，警方再往上查到詐團據點，逮捕另外3名詐團幹部，現場查扣300多萬元現金。魏男得知喜極而泣，心想可以全數拿回被詐的錢，但警方說，查扣的現金可能包含其他被害人的詐款，全案擴大偵辦中。

魏男上加密貨幣泰達幣的投資入口網站，對方標榜「投資加密貨幣，保證獲利」，他加入LINE平台，理財專員到府講解投資方式，他繳了20萬元，初期有獲利，因此前後共面交200萬元現金，近來投資不如預期想退出，對方卻拖拖拉拉，魏男越想越不對勁，決定報警。

魏男向對方佯稱要再面交投資款20萬元，北斗警分局員警逮捕20多歲王姓車手，再循線逮捕王姓車手的哥哥，從他們匯款金流查出兄弟倆接受台中市陳姓、新北市鄭姓和連姓詐團幹部指揮。警方循線直搗陳男、鄭男及連男住處，供起出300多萬詐騙贓款。魏男接獲警方通知「錢追回來了」，忍不住感謝，警方說，可能還有其他被害人，能拿多少回來，還要再追查。

北斗警分局今天說，10月23日到11月1日配合內政部警政署辦理「全國同步打詐、掃黑、肅槍行動專案」，破獲詐欺集團兩件12人，含上述詐團，共查扣不法所得贓款總共400多萬元；另緝獲尤姓主嫌等8名治平專案對象，查扣毒品咖啡62包，其中，楊姓嫌犯持有1把霰彈槍1把，分別依詐欺、違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

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