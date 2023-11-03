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醫師個人即起可以刊登醫療廣告了！醫療法第84條部分違憲

憲法法庭3日做成112年憲判字第17號判決。（記者吳政峰攝）

憲法法庭3日做成112年憲判字第17號判決。（記者吳政峰攝）

2023/11/03 15:46

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一間醫美診所黃姓醫師2015年在臉書粉專刊登醫療廣告，被台北市政府衛生局依違反醫療法第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」開罰5萬元。黃醫師興訟抗罰，承審的台北地院行政訴訟庭（現改制台北高等行政法院地方行政訴訟庭）法官吳佳樺質疑法條侵害言論自由，違反平等權、職業自由，聲請釋憲，憲法法庭3日做成112年憲判字第17號判決，宣告部分違憲，即日起失效。

黃醫師2015年10月5日及8日，在臉書粉專刊登利用高濃度血小板血漿PRP治療法令紋、魚尾紋、禿頭等文章，被北市府認定為是以「醫師個人」、而「非以醫療機構名義」刊登醫療廣告，違法醫療法第84條規定，裁罰5萬元。

黃醫師不服，興訟抗罰，承審法官吳佳樺認為該規定侵害言論自由、職業自由，違反平等權、遂裁定停止審理，聲請釋憲。

憲法法庭3日宣示，醫療法第84條中關於禁止醫師刊登醫療廣告部分，違反憲法第11條保障的言論自由意旨，應自判決公告之日起失其效力。但其他機構或人員，仍禁止刊登醫療廣告。

憲法法庭說明，該規定的立法目的是為了醫療廣告行政管理方便，但只准許醫療機構、卻禁止醫師刊登醫療廣告，難認追求重要公共利益，手段與維護國民健當目的之間缺乏實質關聯，況且，醫療廣告由醫師或醫療機構刊登，對於民眾取得醫療資訊的助益，本質並無差異。

憲法法庭解釋，我國1943年制定醫師法，至1986年醫療法制定為止，長達43年，均允許醫師刊登醫療廣告，未見衛福部提出資料佐證可能會出現不當醫療廣告，此外，醫師具備醫療專業知識，尤其提供相關適當訊息，有助於病患就醫選擇，為落實病患自主權必要。

憲法法庭認為，不可以因為允許醫療機構刊登醫療廣告，就禁止醫師為之，醫師的言論自由應受獨立保障，因此，該規定的手段與目的已違反言論自由、比例原則，從3日起失效，即日起，每位醫師都可以刊登醫療廣告。

違憲判決出爐後，吳佳樺法官將續行審理，依照憲法法庭判決意旨，判黃醫師勝訴。而因本釋憲案只有一案聲請，故只有黃醫師能獲得救濟。

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