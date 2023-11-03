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毒販夫妻怕黑吃黑擁槍自保 警破門攻堅驚見長短槍及子彈218發

大批警力到販毒集團透天厝據點破門攻堅。（民眾提供）

大批警力到販毒集團透天厝據點破門攻堅。（民眾提供）

2023/11/03 16:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄26歲蔡男與妻子26歲顏女組成5人販毒集團，以鼓山區九如四路透天厝為販毒據點，在網路24小時販毒，警方長期偵蒐後，日前強勢攻堅，逮捕蔡男夫妻及負責聯繫買家的26歲孫男等嫌犯，查獲大批毒品K他命、咖啡包，還有長、短槍各1把及子彈218發。

高市刑大偵三隊7月間發現，有販毒集團利用通訊軟體兜售毒品，與左營分局、鼓山分局等單位共組專案小組，經長期偵蒐發現，販毒集團以九如四路一棟透天厝為倉庫據點，上月18日持搜票執行攻堅、搜索行動，一舉破獲蔡男夫妻為首的5人所販毒集團。

高市刑大偵三隊今天（3日）指出，蔡男夫妻的販毒集團顧用孫男聯繫買家，朱男（25歲）、陳男（23歲）負責送毒，以2班制24小時在網路上販毒，標榜不斷貨、隨叫隨送。為了躲避查緝，將毒品咖啡包分別藏匿於透天厝及廢棄車輛內，住處更裝設監視器，防止監控和突襲，集團販毒脈絡遍布整個大高雄地區。

警方日前跟堅負責運毒的朱男與陳男，掌握販毒集團藏匿毒品處所及販毒運作模式，破門攻堅，大批警力衝進蔡男住處，蔡男與妻子顏女及孫男坐在客廳，員警立即將3人壓制，在屋內、車內查獲長短槍各1把、子彈218顆，以及K他命50公克、毒品咖啡873包及現金48萬元等。

據了解，蔡男夫妻販毒擔心引發糾紛、「黑吃黑」，花了約80萬元購買長短槍和子彈等自保，警方破門時，客廳桌上就放有槍枝和毒品。全案詢問後，依違反毒品危害防制條例罪嫌、槍砲彈藥刀械管制條例，移送高雄地檢署偵辦。

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警方破門毒販據點，在客廳壓制蔡男夫妻及雇用的顏男等3人。（民眾提供）

警方破門毒販據點，在客廳壓制蔡男夫妻及雇用的顏男等3人。（民眾提供）

警方在5人販毒集團據點查獲長、短槍各1把、子彈218顆，以及K他命50公克、毒品咖啡873包及現金48萬元等。（民眾提供）

警方在5人販毒集團據點查獲長、短槍各1把、子彈218顆，以及K他命50公克、毒品咖啡873包及現金48萬元等。（民眾提供）

警方在販毒集團據點查獲大批毒咖啡包。（民眾提供）

警方在販毒集團據點查獲大批毒咖啡包。（民眾提供）

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