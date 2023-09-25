檳榔攤被抓換滷味攤！24H供毒如毒品圈超商 警破一條龍販毒團

警方查扣的毒品及現金等贓證物。（警方提供）

2023/09/25 22:01

〔記者許國楨／台中報導〕以張姓男子為首販毒集團，去年以檳榔攤作據點被警方抄掉，未料張男趁案件審理期間，改以滷味攤作為毒品分裝場重操舊業，有了前車之鑑，此次分工細膩採一條龍模式販毒，全天候不打烊送毒，宛若毒品圈便利商店，但仍逃不過警方法眼查緝到案，而檢方經複訊，張男等6人全數聲押獲准。

台中市第二分局偵查隊去年10月間，查獲30歲張男為首的販毒集團，當時張等人以北區檳榔攤為據點，在網路販賣毒品，原以為該集團已瓦解，未料張被查獲後，趁案件仍在法院審理期間，今年初將原微信軟體的毒品網路群組，更名為「GIA國際認證-營」，以承接原本的毒品人脈。

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張同時吸收陳男及其手下李姓、張姓小弟等人加入，還打出「買5送1、買10送2」等優惠販毒，警方則是日前偵辦一起毒品案，向上溯源發現張男重操舊業，立即報請檢方指揮偵辦，經數月跟蒐發現，該集團以西屯區一間地下停車場後方小房間作據點，並利用成員在南屯區經營的某連鎖滷味攤掩護，作為毒品分裝場所躲避查緝。

此外警方也查出，該集團分工細膩，以補毒、分毒、送毒、賣毒一條龍模式販毒，並採全天候24小時不打烊送毒，宛若販毒版便利商店，保證供毒不中斷，警方見時機成熟收網陸續逮捕5人，張卻早一步逃逸四處藏匿賓館、旅社、汽車旅館，但仍在上週六於摩鐵睡夢中遭警方查緝到案。

警方針對該案共查扣K他命2包、毒品咖啡包307包，以及現金20多萬元及分裝袋等贓證物，全案警訊後依毒品及組織犯罪條例等罪嫌移送法辦，檢方複訊後認為該集團成員毫無悔意，被查獲後仍持續販毒，且有勾串、滅證之虞，向地院聲請羈押禁見張男等6人獲准。

第二分局長周俊銘說，跟毒品扯上關係終將一生為毒所害，切勿踏上不歸路，將持續蒐報加強查緝作為，對毒品嚴加查緝，持續刨根溯源，致力打造無毒家園，另民眾如發現不法情事，可撥打「110報案」專線，一同維護淨化台中治安。

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警方陸續逮捕成員起出毒品。（警方提供）

警方陸續逮捕成員起出毒品。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

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