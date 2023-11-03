「你為什麼一直摸我！」短裙辣妹遭襲臀2次轉身喝斥 水電工起訴

27歲余姓水電工逛基隆傳統市場，被控偷摸穿短裙辣妹的屁股2次。基隆地檢署偵結將余男依涉犯性騷擾防治法起訴。（資料照）

2023/11/03 16:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲妙齡女子今年6月間穿著短裙，陪母親逛傳統市場買菜，不滿尾隨男子2度偷摸她屁股，氣得轉身大叫：「你為什麼一直摸我！」嚇得27歲余姓水電工呆立現場頻否認：「我沒有！」基隆地檢署近日偵結將余男依涉犯性騷擾防治法起訴。

警方調查，20歲女子小芬（化名），今年6月間上午10時許，陪母親到基隆市七堵區南興市場買菜；由於女子長相甜美，又穿著短裙，露出一雙修長、白皙美腿，吸引不少目光；未料，小芬走到一半突然轉身，對身後的男子大叫：「你為什麼一直摸我！」

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該名男子被小芬突來舉動嚇壞，呆立在現場並未逃跑，連忙解釋：「我沒有！」圍觀民眾見狀趕緊報警；轄區基隆市警三分局七堵派出所警員到場將小芬、小芬的母親與該名男子帶回偵辦。

警方調查，該名男子為27歲余姓男子，從事水電工作，當天是獨自1人到市場買菜；由於傳統市場內並無監視器，無法佐證余男有摸女子臀部，不過，小芬指證歷歷，指控余男伸右手摸她屁股2次；警方訊後，將余男依涉犯性騷擾防治法送辦。

檢方調查時，余男仍否認涉案，但小芬指控遭余男襲臀時，南興市場採買民眾不多，只有余男一直跟在她身後，且小芬轉身喝斥余男時，有看到余男把摸她屁股的右手收回去的動作，檢方遂將余男依涉犯性騷擾防治法起訴。

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