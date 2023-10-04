襲臀1秒判刑3月》到處有電眼 色狼被逮和解才是上策

鄭姓健身教練在郵局內摸一名粉領族臀部一秒，依性騷擾罪重判三月。圖為示意圖。（資料照）

2023/10/04 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市鄭姓健身教練在郵局內摸一名粉領族臀部一秒，犯後被監視器拍下，鄭男卻矢口否認，法官認為他惡性情節重大，依性騷擾罪重判三月，且不予緩刑。玄奘大學法律系助理教授、律師錢炳村指出，由於性騷擾案件屬於告訴乃論，他以多年的法界實務經驗，奉勸色狼如果有病就要去看診，在這個充斥著監視器的時代，犯罪一定會被逮，被發現更不要硬拗，趕緊和解祈求被害人的原諒，才是上策。

錢炳村指出，性騷擾防治法第廿五條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金，且本罪須告訴乃論。

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錢炳村表示，由於性騷擾案件在犯罪的嚴重程度上，比刑法乘機猥褻罪輕，因此性騷擾防治法給予當事人告訴乃論的空間，也就是說，登徒子在犯案後的檢察官偵查階段，就有機會認罪並且積極向被害人道歉、尋求和解的可能，如果檢察官肯定被告犯後的誠意，就有可能認罪協商，案件也不會進入審判程序。

錢炳村指出，有的被告就算被檢方起訴，在地院一審辯論終結前，都還有認罪、和解，進而獲得被害人宥恕、撤告的機會，等於法官給被告的二度機會，如果被告能把握住，則法官得依法判決不受理，許多性騷擾案件在法庭中，都以此方式結案。

然而，有被告犯案後冥頑不靈，證據又明顯對其不利，法官極可能認為被告刻意浪費司法資源，就依法重判，不會跟被告客氣了。

錢炳村說，從本案的影像證據來看，客觀心證明顯對被告不利，但被告執意狡辯，他認為，法官最後判刑三個月，其實還算輕的，因為法官最終未給予緩刑，還給他易科罰金，已經是不錯的刑度，鄭男雖然爽一秒鐘，但卻需要花九萬元才能避免牢獄之災，否則有的法官會認為被告執迷不悟，毫無悔意，在最重刑度兩年的情況下，判他七、八個月進去監獄反省，也不是不可能的。

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