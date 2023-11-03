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扯！沒打方向燈、雙黃線違規迴轉 三寶被撞還求償

雙黃線不能迴轉是許多駕駛的常識，但是余姓男子不但沒打方向燈，還違規迴轉被撞。（資料照，記者王捷攝）

雙黃線不能迴轉是許多駕駛的常識，但是余姓男子不但沒打方向燈，還違規迴轉被撞。（資料照，記者王捷攝）

2023/11/03 06:34

〔記者王捷／台南報導〕余姓汽車駕駛突然跨雙黃線、沒打方向燈就違規迴轉，與直行的王姓駕駛擦撞，余男撞到全身傷，王男因此被檢方以過失傷害起訴，違規在先的余男還提出民事求償，刑庭法官陳威龍認為，不能要求駕駛預防對方「不可知」的違規行為，所以在10月底判王男無罪，民庭也駁回余男的請求。

這件車禍發生在去年2月，王男開車直行，發現對向的余男想迴轉，他看見余男停下來，以為對方禮讓他是直行車，要讓他先過，豈料才過不到3秒，余男突然違規迴轉，王男雖然立刻往右偏，但仍與余男撞上撞余男這一撞，軟骨、韌帶斷裂、胸壁挫傷，檢方還認為，王男疏忽車前狀況、逕自直行，導致車禍發生，有過失傷害的責任。

不過王男堅稱自己沒有過失，強調余男突然違規，他根本無法避開。法官認為，如果他人的違規行為是不可預見的，而且沒有足夠的時間採取適當措施避免交通事故，就不能要求駕駛人預防不可知的對方違規行為。

從當時的證據來看，王男在距離事故地點10至15公尺時，余男突然違規迴轉，雖然王男有煞車，但仍閃避不及，發生碰撞，更重要的是，余男在沒打左轉方向燈的情況下，還跨越雙黃線，導致車禍，不能因為這種突發、不可預見的狀況，就必須負擔「避免危險」的義務。

加上檢方並沒有更多王男過失傷害的證據，所以南院在10月底判處王男無罪，同時因為刑事無罪，余男附帶的民事求償也被駁回。

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