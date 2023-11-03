潮州三角公園單向引道無號誌路口沒停等 警2小時開41張單

警方至潮州三角公園旁引道進行執法，也引來討論。（警方提供）

2023/11/03 00:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為擺脫行人地獄封號，警政署嚴格鎖定提昇行人路權的相關執法，潮州警分局昨天晚間就在中山路進行取締，短短2小時左右，就開了41張罰單，潮州警分局強調，路面的停等線及停字標記，不論車種都要停等，將持續執法。

潮州警分局昨天在三角公園旁的引道進行執法，由於該引道僅為單行道，且是匯入主幹道中山路，雖長年設有停標字樣及停讓線，但大多被當作「參考用」，昨天晚間的強勢執法，也讓民眾是嚇得議論紛紛，並po文互相提醒，也有不少用路人是譏諷警方「年底到了要績效」、「荷包大失血」。

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由於該處平時較少有警力取締，警方表示，交岔路口發生交通事故占總件數6成，其中未依規定讓車為肇事因素之一，今年已有200多人因未停讓導致身故，今年6月起即展開交通大執法專案取締，其中無號誌路口未停等，及車輛不停讓行人等項目加強取締，以提醒用路人；長期被當參考用的標字標線，果然是罰到不少用路人，2個多小時就開了41張單，其中有3輛為汽車、38輛為機車。

潮州警方指出，該處因為主幹道車速較快，車流量大又車種較複雜，因此昨天晚間至此執法，警方強調，該引道雖無號誌，但有停車再開標誌及停標字，車輛應停讓主幹道車流再行駛，實務上汽車要進行煞停，機車則是至少要伸腳停下踩地再開，就不會吃上罰單。

警方表示，行經無號誌路口或閃紅燈未停等，違反相關條例及行經停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌的交岔路口，不依規定停讓，可處600到1800元罰鍰，將針對轄區易肇事路口持續精準執法，建立駕駛人「路口停讓」觀念。

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