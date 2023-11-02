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啦啦隊前國手行竊失風殺害女房東 判無期徒刑定讞

前啦啦隊國手劉殷瑋，2021年11月潛入女房東家行竊失風，竟殺害被害人，判無期徒刑定讞。（資料照，本報合成）

前啦啦隊國手劉殷瑋，2021年11月潛入女房東家行竊失風，竟殺害被害人，判無期徒刑定讞。（資料照，本報合成）

2023/11/02 16:46

〔記者張文川／台北報導〕前啦啦隊國手劉殷瑋，2021年11月間因欠債、經濟拮据又染毒，凌晨潛入新北市新莊區65歲馮姓女房東家行竊，被發現後竟轉偷為搶，將馮婦勒頸、再以枕頭悶臉殺害致死。新北地院一審、高等法院二審皆依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，劉男於2021年11月下旬與房東馮婦簽約，租下新莊區化成路一間傳統公寓的5樓，馮婦住在同棟頂樓加蓋的6樓，劉男入住第3天就心生歹念起意行竊。

同月26日凌晨4時許，劉男走上6樓，爬窗戶潛入馮婦住處翻箱倒櫃，竊取現金2000元、手錶1支，再到臥房竊取一副耳環時，發出聲響吵醒馮婦，劉男見行竊失風，竟轉偷為搶，從馮婦背後勒住她脖子，馮婦持續掙扎，劉男又用枕頭悶住她的臉部直到斷氣，再爬窗逃跑，至當舖變賣首飾花用一空。

馮夫清晨返家發現妻子已斷氣而報警，警消發現馮婦脖子有瘀青，懷疑遭他殺，調閱監視器鎖定劉男涉案逮人，並搜獲毒品咖啡包；劉起初否認，經質問後才承認殺人，供稱受疫情影響而沒工作，經濟窘迫才起意行竊。

一審新北地院依強盜殺人罪判處劉男無期徒刑。但高院二審認為，一審既認定劉男是因「防護贓物、脫免逮捕及湮滅罪證」而對馮婦施暴，卻又認定劉男是為「脫免逮捕」而實行準強盜行為，前後不一致，撤銷一審判決。

高院重行認定劉男是因行竊被馮婦發現並認出身分，為了脫免逮捕而施以強暴，在實行準強盜時故意殺害馮婦，罪名仍適用強盜殺人罪，維持無期徒刑、褫奪公權終身。

最高法院今認為二審的事實認定、證據採認皆無違誤，量刑理由也已充分說明，劉男上訴沒有理由，駁回上訴定讞。

前啦啦隊國手劉殷瑋，2021年11月潛入女房東家行竊失風，竟殺害被害人，判無期徒刑定讞。（資料照）

前啦啦隊國手劉殷瑋，2021年11月潛入女房東家行竊失風，竟殺害被害人，判無期徒刑定讞。（資料照）

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