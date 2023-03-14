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    前啦啦隊國手行竊失風絞殺房東 一審判處無期徒刑

    前啦啦隊國手劉殷瑋絞殺房東，一審判處無期徒刑。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    前啦啦隊國手劉殷瑋絞殺房東，一審判處無期徒刑。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/14 12:21

    〔記者王定傳／新北報導〕前年11月間，曾經是啦啦隊國手的男子劉殷瑋，因積欠親友鉅額債務、經濟拮据，潛入新北市新莊區65歲馮姓房東住處行竊失風，劉對馮婦勒頸並以枕頭悶臉殺害，新北地院今日依強盜殺人罪，判處劉男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

    檢警調查，劉男於前年11月間與馮婦簽約租屋入住新北市新莊區化成路某公寓5樓，而房東馮婦就住在同棟6樓的頂樓加蓋，劉男因積欠親友鉅額債務、經濟拮据而心生歹念。

    前年11月26日凌晨4時許，劉男上6樓從窗戶潛入，翻箱倒櫃，竊取現金2000元、手錶1支，及在被害人臥房內徒手竊取耳環1副得手後，因發出聲響吵醒馮婦，劉男失風後竟從背後勒住馮婦頸部，發現馮婦還在掙扎，用枕頭悶住其臉部直到斷氣。

    劉男見被害人死亡後，以作案枕頭及被害人所有的襪子，擦拭屋內門把、皮包、桌子、窗台等可能所留的跡證後，再從窗戶爬出，並將枕頭、襪子及所竊得贓物攜離現場，馮夫返家發現妻子斷氣，趕緊通報119，警方發現馮婦脖子有瘀青，直覺不對勁，經調閱監視器，發現劉男涉案逮人，劉起初否認到底，幾經質問才承認殺人。

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