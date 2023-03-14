前啦啦隊國手絞殺房東 判無期徒刑原因曝光

曾經是啦啦隊國手的歲男子劉殷瑋。（資料照）

2023/03/14 12:53

〔記者王定傳／新北報導〕前年11月間，曾經是啦啦隊國手的男子劉殷瑋，因積欠親友鉅額債務、經濟拮据，潛入新北市新莊區65歲馮姓房東住處行竊失風，劉對馮婦勒頸並以枕頭悶臉殺害，新北地院合議庭認為劉男所為剝奪被害者生命，造成其他親友無可回復心靈傷痛，但考量他是「非計劃性」犯案，家庭及社會支持尚可，醫院鑑定也認為他非終身持續犯類型，未有衝動控制困難，因此判處無期徒刑。

本案審理時，劉男認罪並致歉說：「我知道做錯事了，不知道如何彌補家屬的損害，我對家屬感到抱歉」等語，被害者家屬則拒絕：「不接受道歉，也無意調解，劉男是故意殺人無可教化，應該要判處死刑」。

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合議庭調查，劉男在國小、國中求學期間雖已有曠課、偷竊等情形，然因舅舅認識校方人員關係，未因此受有相應處罰，或許因此助長其逃避僥倖心理，加上他過往做事缺乏遠見，本以啦啦隊表演及教學作為其主要收入來源，因疫情致收入銳減，未能循正當管道賺取財物，反欲以經營成本低、獲利高的麻將館賺取金錢，又不斷向親友以繳納房租及經營工作室名義借貸金錢，財務缺口大。

合議庭認為，劉男與被害者素昧平生，彼此並無恩怨或債務糾紛，但他竟在租屋後沒多久就犯案，除剝奪被害人生命外，亦造成其他親友無可回復心靈傷痛，但他並未有暴力犯罪記錄，犯罪時沒有偽裝或換裝，犯案工具是臨時取得，應是「非計劃性」犯罪，犯後又多次進入房屋擦拭、清理跡證，將犯案枕頭丟棄滅證，故意傳訊與被害人企圖佯裝不知被害人已死亡事實，心存僥倖。

合議庭認為，劉男姐姐及友人於劉男遭羈押後，有多次訪視或書信往來，與社會尚有聯繫，其父母、姐姐及友人於鑑定訪談時，均表示未來仍願意接納劉男，其家庭及社會支持尚可，加上依據醫院鑑定認為，劉男非終身持續犯類型，未有衝動控制困難，因此判定劉的行為模式仍可能修正，非全無教化可能性，應許在監禁歲月中，確實悔悟反省所為、培養同理心、不再合理化自身偏差行為，學習尊重他人及自己的生命，對自己所為罪行負責，遂判處無期徒刑。

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