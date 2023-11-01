金門也爆幫郭台銘買連署書！同公司3人完成數百份 老闆收押

金門地檢署主任檢察官施家榮說，偵辦收購總統副總統連署書案，聲押林姓男子獲准。（記者吳正庭攝）

2023/11/01 20:08

首次上稿 19:48

更新時間 20:08 （更新照片）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦收購總統副總統連署書案件，查獲林男、林女、周女等3人，涉嫌以每分100元到200元不等的價格，向民間收購郭台銘、賴佩霞連署書。檢方訊問後認為3人涉犯總統副總統選舉罷免法之對連署人交付賄賂罪（以金錢收購連署書之行為）嫌疑重大，今天將林男聲押獲准，林女、周女分別以10萬元、5萬元交保候傳。

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檢調清查，涉案3嫌同屬1家公司，林男為老闆，已完成數百份的連署書；3人收購連署書對象除一般民間人士，是否有涉及公家機關？目前仍由檢調釐清中。

金門地檢署2019年曾偵破全國首宗收購總統候選人連署案，日前又接獲檢舉，有人在金門坊間收購總統參選人郭台銘、副總統參選人賴佩霞連署書，地檢署主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢共同指揮金門縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局、金湖分局，昨晚到今天搜索涉案的林男、林女、周女等辦公處所及住處，查扣數100分的連署書、手機對話紀錄。

檢方訊問後，認為林男等3人涉犯總統副總統選舉罷免法之對連署人交付賄賂罪嫌疑重大，向金門地方法院聲押林男獲准，林女、周女分別命以10萬元、5萬元交保候傳。

郭台銘在金門的連署據點，位於金城鎮市區馬路旁，平日也有支持者進出；據點人員指出，該據點僅提供濕紙巾、面紙和筆給連署者，對於外界有收購連署書一事，並不知情；檢調表示，目前並未發現這一波查獲的違法連署與該據點有關。

金門地檢署檢察長周士榆重申，地檢署將全力偵辦各類賄選案件，維護乾淨選風，以確保自由民主制度。

郭台銘位於金門金城鎮大馬路邊的連署據點相當醒目。（記者吳正庭攝）

金門郭台銘連署據點桌上隨時備好連署表格供支持填寫。（記者吳正庭攝）

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