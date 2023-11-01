刑事局破獲總統大選賭盤 組頭一度持菜刀拒捕

警方查出下注紀錄。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/01 16:23

〔記者王冠仁／台北報導〕距離2024年總統大選投票日只剩下2個多月，有不少組頭已經蠢蠢欲動，刑事局警方今天就宣布偵破一起總統選舉賭盤。葉姓兄弟檔與境外犯嫌共同創立此次選舉賭盤，先由集團其他成員於通訊軟體等處張貼以此次大選為標的的選舉賭盤資訊，葉姓兄弟檔在擔任收注組頭。警方循線逮捕2人，發現已經有7人下注、賭資達12000餘元。

警方調查，葉姓兄弟檔平時住在彰化，兩人都是通緝犯，29歲哥哥是毒品通緝案，28歲弟弟則是毒品與詐欺通緝犯。他們在近期成立選舉賭盤，由境外犯嫌透過通訊軟體發布下注資訊，包含候選人民調、讓票數、賠率、投注總數來讓賭客下注。

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葉姓兄弟檔為了躲避追查，賭客下注要匯款時，都是匯到共犯提供的人頭帳戶，葉姓兄弟檔領出賭資後抽取15%佣金，再購過管道將其他金額轉交給境外共犯。

警方日前循線到葉姓兄弟檔的住處搜索，兩嫌見警方上門，居然還拿起菜刀拒捕，幸經員警及時壓制，才沒有釀成傷亡。

警方清查相關訊息與金流，發現已經有7人下注、賭資達12000餘元，警方最後將兩人依違反選罷法移送法辦。

警方呼籲，今年6月公布修正之總統副總統選舉罷免法第88-1條，以及公職人員選舉罷免法第103-1條，均增訂加重刑責之選舉賭博及經營選舉賭盤罪，另查相關收注帳戶另涉詐欺案，詐欺集團可能以開設選舉賭盤手法詐取下注金，民眾切勿參與經營選舉賭盤或下注簽賭，以免受騙或誤觸法網。

警方說明該賭盤犯罪分工情形。（記者王冠仁翻攝）

警方壓制逮人。（記者王冠仁翻攝）

警方將葉姓兄弟檔送辦。（記者王冠仁翻攝）

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