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賴清德台東力挺「唯一提名」賴坤成：雙賴合體 台灣大吉

台東卑南南清宮贈立委參選人賴坤成（中）「高票當選」好彩頭，總統參選人賴清德（右2）也喊出「雙賴合體，台灣大吉」，請大家支持賴坤成。（記者黃明堂攝）

台東卑南南清宮贈立委參選人賴坤成（中）「高票當選」好彩頭，總統參選人賴清德（右2）也喊出「雙賴合體，台灣大吉」，請大家支持賴坤成。（記者黃明堂攝）

2023/10/31 21:43

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨總統參選人賴清德今天與台東縣立委參選人賴坤成三度同台，共同喊出「雙賴合體、台灣大吉」！賴清德說，賴坤成是民進黨在台東唯一提名的立委參選人，跟他有很多相似處，有理想有抱負，請台東鄉親在明年1月13日「一票賴清德、一票賴坤成」。

賴清德、賴坤成在東海岸3鄉鎮後援會同台造勢，接著到卑南南清宮參香，晚間再於娜路彎大酒店出席台東縣信賴台灣姊妹會成立大會，賴清德再三推薦賴坤成。

賴清德說，賴坤成是他的老戰友，兩人有很多相似處，兩人都姓賴，而且都幼年喪父，都當過國代、立委、市長。賴坤成很好「鬥陣」、沒有架子，這次重新出馬贏得民進黨提名，若進立法院一定可以發揮過去協助地方發展，爭取建設的功能。

賴清德細數賴坤成所提的政見，包括提升台東馬偕醫院醫療水準、建造花東快速道路、推動再生能源產業，並致力於推動公地放領等等，未來若當選立委，他會跟他一起合作，共同實現政見。

民進黨現任立委劉櫂豪在黨內立委初選落敗後，迄今仍表達朝競選方向前進，黨內出現分裂危機，劉櫂豪今天也未在3個造勢場合現身，媒體向賴清德喊話詢問如何處置這個情況？但賴清德並未回應。

民進黨總統參選人賴清德（右2）與立委參選人賴坤成（右）到台東卑南南清宮參香。（記者黃明堂攝）

民進黨總統參選人賴清德（右2）與立委參選人賴坤成（右）到台東卑南南清宮參香。（記者黃明堂攝）

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