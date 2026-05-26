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    首頁 > 生活

    抽籤決定誰吃！台中國小營養午餐 整鍋湯僅9顆貢丸

    2026/05/26 11:23 記者蘇孟娟／台中報導
    議員陳俞融（左2）等關切學校午餐貢丸湯只9顆貢丸，學生根本不夠吃。（記者蘇孟娟攝）

    議員陳俞融（左2）等關切學校午餐貢丸湯只9顆貢丸，學生根本不夠吃。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕昨（25日）終於宣佈新學年上路的國中小學營養午餐免費政策，將擴及私立國中小學生一併受惠，不過，昨日卻有家長向1999投訴，台中一國小午餐的湯品貢丸湯，整鍋湯竟只有9顆貢丸，但整班有30餘名學童，貢丸根本不夠分，老師竟要學生抽籤決定誰可以吃貢丸，讓家長直呼離譜，更引起家長熱議午餐的品質低落。

    這起貢丸湯抽籤事件今也在議會引起議員陳俞融等關切，教育局長蔣偉民指出，經了解，昨天是供餐廠商有3個班未注意到湯品的貢丸數量分配所致，已請學校加強注意。

    盧秀燕今年1月宣佈自今年8月底、115學年度起公立國中小學營養午餐免費，排除私校學生，引起不少私校學生反彈，議會不分黨派議員一再喊話不能公私有別，盧昨突然宣免費營養午餐政策再加碼，私立國中小學生也納入補助；不過，盧秀燕才宣佈加碼政策，卻有家長網路社群反映，小孩昨天回家反映學校午餐喝貢丸湯，一鍋湯竟只有9顆小貢丸，但全班有30個學童，貢丸根本不夠分，結果教師竟用「抽籤」決定誰能吃貢丸，讓家長直呼離譜。

    po文引起不少家長熱議，有家長說，小學就讀的學校也會有貢丸湯，但通常是一顆切成4半，也有家長也說，班上若喝貢丸湯通常會把貢丸切片，不會出現一整顆貢丸，否則一定不夠分。

    也有家長熱議，現在午餐都還是家長自費，但小孩回家常說午餐不好吃，新學年起營養午餐免費，憂心午餐品質會不會每況愈下。

    陳俞融質疑，未來免費午餐會不會1顆貢丸切成20家大家吃，蔣偉民指出，未來一定會注意學校營養午餐品質。

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