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    首頁 > 生活

    西門紅樓「小八角樓」導入太陽能！提供綠能發電 重返城市視野

    2026/05/26 11:27 記者孫唯容／台北報導
    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

    百年古蹟也成綠能發電一環！台北市環保局指出，繼艋舺龍山寺後，台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明，成為「台北淨零101」計畫的綠色藝文示範點，讓歷史文化與永續減碳共存共榮。

    環保局說明，「小八角樓」屬於百年古蹟西門紅樓的附屬空間，過去長期隱沒在場館角落，曾作為公共廁所使用，一度也成為倉庫與被忽略的背景，如今，西門紅樓首度正式開啟「小八角樓」，讓它重新回到城市公共生活的視野。

    環保局表示，在不破壞古蹟結構與歷史風貌的前提下，導入太陽能板、儲能系統與智慧照明，自發自用降低能耗，並透過智慧控制系統依日照自動調節照明，減少夜間光害，同時結合儲能設備提升供電穩定性。全案採用古蹟友善工法、低反光設計，以及不鑽孔夾固式安裝與抗風固定件，打造兼具文化保存、能源韌性與低碳旅遊價值的淨零示範場域。

    環保局指出，小八角樓導入240W太陽能與1.25kwh儲能系統，預估每年可產生約350度綠電，年減碳量約166公斤CO₂e，除可供應夜間照明所需電力外，也實際展現古蹟場域結合再生能源的減碳效益。

    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

    台北的西門紅樓「小八角樓」也正是導入太陽能與儲能系統，供應夜間照明。（北市環保局提供）

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