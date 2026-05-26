全村總動員！懸賞50萬「陳美琪」雲林尋獲 飼主惜惜「沒有不要你」

走失2天飼主祭50萬元獎金協尋，陳美琪在住家800公尺外找到了。（記者李文德攝）

陳小姐飼養12年的米克斯愛犬「陳美琪」，5月24日在雲林二崙公婆住家走失，陳小姐懸賞50萬元協尋，消息曝光連續2天雲林人掀起尋狗行動，今（26）日早上傳來好消息，美琪就在800公尺處民宅找到了，陳小姐接獲消息趕往現場，熱淚盈眶激動抱著牠回家。

陳小姐24日發現美琪不見了，深夜透過臉書、Threads等社群發文請網友協尋，並祭出50萬元懸賞獎金，希望大家能協助找回陪伴她多年的愛犬。

請繼續往下閱讀...

50萬元尋狗消息昨天曝光引起熱議，雲林人更掀起尋狗任務，昨天下午甚至傳出美琪出現在斗南精米工廠，吸引大批民眾前往圍觀，結果是烏龍一場。

今天早上8、9點左右傳來好消息，與陳小姐同村1名65歲廖姓阿伯在自家陰涼處發現跟「美琪」很像的小狗，陳小姐接到通知趕到現場，一眼就確定是美琪，激動抱起牠，直說「終於找到你，沒有不要你」。

隔壁阿伯找到狗：獎金不用拿那麼多啦

陳小姐感謝所有熱心民眾協助，還有很多人告訴她幫忙找狗不用拿錢，真的非常感動，不過她也無奈說，50萬協尋獎金也遭到不少網友抹黑與質疑，讓她十分痛苦。

陳小姐說，自己長期投入動物救援，也曾協助許多人尋回寵物，「這不是詐騙，我也希望這件事是假的」，終於順利找回「美琪」，心中的大石頭總算放下。

找到狗的廖姓阿伯表示，他知道找狗的消息，今早出門在附近尋找，心想狗狗天熱應該會躲在陰涼處，回家到陰涼處查看，果然看到一隻狗窩在屋旁一處陰涼處，沒想到陳小姐的先生竟然是女兒的高中同學，實在太有緣了。

至於50萬元獎金，阿伯說，大家都是同村，獎金不用拿那麼多啦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法