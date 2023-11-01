動員台商介選！中國台企聯推優惠機票 經民連籲華航、長榮勿跟進

台企聯近日發布「關於2024年台胞返鄉團購機票通知」，告知已與中國十家航空公司商定了「2024年台胞返鄉團購機票」事宜。（經民連提供）

2023/11/01 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選將屆，「經濟民主連合」智庫今（1）日於立法院召開記者會，揭露在中國的「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱台企聯）策動下，經營兩岸航線的10家中國航空公司推出「2024年台胞返鄉團購機票」方案，台商若於大選投票日前返台將有機票優惠。經民連痛批，中共明顯介入台灣選舉，此行為涉違反「公平交易法」企業不得有聯合行為規定，呼籲華航、長榮切莫跟進，檢調應深入追查。

台企聯近日發布「關於2024年台胞返鄉團購機票通知」，內容提及為協助和方便在陸台胞於2024年初台灣選舉及春節期間順利往返兩岸，全國台企聯與兩岸各航空公司進行溝通協商，商定了「2024年台胞返鄉團購機票」事宜。

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通知指出，目前中國國航、東航、南航、海航、深圳航、山東航、廈門航、四川航、春秋航、吉祥航等10家中國航空公司已明確具體操作手法。一、關於「台胞返鄉團購機票」票價為含稅價。二、中國十家航空公司提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」；如購買「兩次返往套票」，應確認第一次往返完成後，才能使用第二次往返機票。

根據台企聯通知，三、凡持有台胞證者或持有入台證的台胞家屬，均可購買「台胞返鄉團購機票」；台灣華航、長榮航空公司將推出相關促銷方案，待方案確定後，另行通知。

經民連智庫研究員許冠澤表示，根據台企聯發布的通知文件可知，有十家中國航空公司参與本次方案，啟航地點涵蓋北京、上海、廣東、深圳等一線城市。方案附件顯示，最便宜的一次往返票價約新台幣5270元，最貴不過新台幣8860元，如此有「默契」協調優惠方案，已涉違反「公平交易法」有關企業非經公平會同意，不得有聯合行為的規定，更遠超過法務部查緝賄選30元門檻。

許冠澤指出，台企聯公告中提到華航、長榮將推出相促銷方案方案，經民連要提醒這兩家航空公司勿參與台企聯的團購機票方案以免違法，不要成為統戰組織介選的工具。

經民連智庫召集人賴中強表示，不只長榮、華航不能跟進，十家中國航空公司也不能有聯合行為，這些公司在台灣市場是有競爭關係，就要遵守「公平交易法」第14條規定。若有聯合行為，就必須取得公平會許可。

賴中強提及，今年9月，公平會以2018年間中華電信與台灣大哥大共同停止電信優惠方案，違法聯合行為開罰7600萬元，這次十家中國航空公司提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」，明顯已經觸法，公平會應立刻發動調查，並對十家航空公司開罰。

經民連副研究員羅子維痛批，台企聯是不折不扣的協助中國動員台商的統戰組織，該組織章程明定要遵守中共憲法、維護國家統一。台企聯會長李政宏在今年會員代表大會更說，「台企聯要秉持民族大義...推進祖國和平統一進程」。

羅子維強調，台企聯的總顧問及名譽會長一向由國台辦官員擔任，現任總顧問斐金佳、名譽會長劉結一與張志軍，分別是前國台辦副主任和主任，中國政府顯然對台企聯有重大影響力，台灣政府若放任台企聯以便宜機票協助台商返台投票，就是放任中共勢力推出「團購方案」介入台灣大選。

針對中共介選是要台商回來要投給哪一黨？賴中強回應，從台企聯平時所做的政治宣傳，雖然他們沒有公開明講要挺誰，現在也還沒有登記，但影響台灣大選的企圖是非常明顯。不管台商要投票給誰，十家航空公司所推出的方案，均是違反「公平交易法」的違法行為。

台企聯近日發布「關於2024年台胞返鄉團購機票通知」，告知中國十家航空將提供「一次往返機票」和綁定2024年春節的「兩次往返套票」。（經民連提供）

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