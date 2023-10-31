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好康又來了！基隆水岸豪宅降價三拍 宜蘭法拍車1元起標

基隆市暖暖街十勝川社區。（行政執行署宜蘭分署提供）

基隆市暖暖街十勝川社區。（行政執行署宜蘭分署提供）

2023/10/31 23:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會，11月6日、7日分別在基隆辦公室、宜蘭分署先後舉行。這次拍賣的物件，有降價三拍的基隆市水岸豪宅，並附車位，也有1元起標的貨車，宜蘭分署說，歡迎民眾來撿便宜。

宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市東信路169號），將在6日上午11時舉辦不動產拍賣會。位於基隆市暖暖街十勝川社區的333號1樓及2樓建物，面積約108坪，有前後陽台、綠地花園和地下2樓5個平面停車位，地處東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，降價後以底價4090萬元進行三拍。

基隆市暖暖街十勝苑社區337號5樓建物，面積約42坪，三房一廳、兩衛、前後陽台，並有地下1樓1個機械停車位，降價後以底價1142萬元進行三拍。

台北市宋姓男子欠稅149萬餘元，名下基隆市新西街4巷80之2號21坪空屋首拍，30萬元起標，位處山區環境清幽，步行約8分鐘可達安樂市場，但宜蘭分署提醒，因未辦保存登記建物且坐落國有地、無基地所有權，買受後要與國有財產署協調土地使用問題。

宜蘭分署將在11月7日上午10時，在宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）拍賣1998年、3.49噸五十鈴的貨車，並以「1元起標」不定底價方式拍賣；另還有一輛2015年、藍色三菱Zinger商旅車，買到即可開回家。

同日下午3時，另拍賣多筆不動產，包括宜蘭市區建蘭新段755、753地號，礁溪鄉五峰段488、489、490地號等，還有吸塵掃地球、麵包機、蘇格登12年威士忌、寵物飼料等動產。更多拍賣資訊，可至分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）。

基隆市暖暖街十勝川社區建物照片。（行政執行署宜蘭分署提供）

基隆市暖暖街十勝川社區建物照片。（行政執行署宜蘭分署提供）

一元起標的貨車。（行政執行署宜蘭分署提供）

一元起標的貨車。（行政執行署宜蘭分署提供）

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