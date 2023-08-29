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房東欠稅 嘉義執行署9/5減價拍賣雲林斗六銀行店面

星展銀行斗六分行店面因房東欠稅將被拍賣。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

星展銀行斗六分行店面因房東欠稅將被拍賣。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

2023/08/29 13:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕銀行被法拍？雲林縣斗六市星展銀行斗六分行承租的店面，因房東積欠房屋及地價稅33萬餘元，行政執行署嘉義分署9月6日聯合拍賣會，將該銀行分行店面進行第2次拍賣，底價自原本2419萬元，減價為2178萬元，因物件位於雲林精華區，吸引不少買家詢問。

嘉義分署表示，此次聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產共20件，嘉義縣市共31件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，雲林地區不動產於9月5日上午9點半投標、10點開標，嘉義縣市下午2點半投標、3點開標。

嘉義分署指出，該物件為1間建設公司負責人所有，因積欠房屋、地價稅33萬餘元遭強制執行拍賣，原由花旗銀行斗六分行租用，因星展銀行8月上旬整併花旗銀行，成為星展銀行斗六分行據點，租約到今年底。

嘉義分署表示，該物件位處斗六市雲林路2段211號精華區，鄰近家樂福斗六店、斗六慈濟醫院及麥當勞，為13層大樓的1、2樓店面，連同騎樓總面積約127坪，此次拍賣底價為2178萬元，投標保證金436萬元，換算每坪17萬1496元，經查，價格遠低該區目前不動產交易實價登錄價格，歡迎有意購買民眾踴躍競標。

行政執行署嘉義分署9月5日將拍賣星展銀行斗六分行承租的店面。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

行政執行署嘉義分署9月5日將拍賣星展銀行斗六分行承租的店面。（圖由行政執行署嘉義分署提供）

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