促轉會封存「台灣省黨部」檔案 國民黨提處分無效敗訴確定

促轉會與國民黨舉行協商會議，國民黨同意「台灣省黨部檔案」移歸作業。（資料照）

2023/10/31 20:47

〔記者楊國文／台北報導〕促轉會3年前封存共計124箱的國民黨「台灣省黨部」檔案，國民黨不服，提起行政訴訟，訴請封存處分無效訴訟，請求撤銷封存，台北高等行政法院判決敗訴，國民黨不服，提起上訴；最高行政法院認為，促轉會為避免檔案因原件移動、搬遷、隱匿或銷毀的風險，認為有對檔案予以保全的必要，因此處分予以臨時封存檔案，並無違誤，判國民黨敗訴確定。

此案源於促轉會調查得知，國民黨與政治大學簽署合約，國民黨部分史料將移予政大保管，2018年8月2日函請政大協助提供與國民黨簽訂的合約影本，及檔案史料搬遷工作計劃與期程，政大同年8月10日回函，提供合作協議書，並說明史料搬遷工作計劃及期程，尚與國民黨協商中，尚未確定。

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促轉會因此函請政大於與國民黨協商完竣，或啟動相關搬遷作業時，儘速告知促轉會，及說明國民黨依已移交政大保管的檔案及史料清冊數量。

政大於2020年4月函復，國民黨移交政大保管的檔案，為「台灣省黨部」文件系列；促轉會同年7月發函國民黨稱，2018年向促轉會通報的政治檔案共43095筆，但促轉會審定結果，鄉現有18筆檔案未在陳報範圍內，國民黨表示，經2014年審閱確認僅有3筆和促轉條例有關，據了解，促轉會認為，這些案涉及二二八事件、判亂案、政黨政府機關人事調用情形、政黨對日產的接收、黨產等重要檔案，促轉會認為，國民黨通報有不完全情形，要求補正通報。不過，國民黨稱，並無其餘檔案可通報。

促轉會2020年8月，通知國民黨和政大將該檔案移交給促轉會，國民黨認為，為保存資料完整性，請促轉會依程序向國民黨查閱。

促轉會依政大要求，同年9月召開「中國國民黨台灣省黨部檔案審定作業協調會議」後，處分封存檔案1批，禁止任何人搬運、移轉檔案資料，亦不得以其他任何方式毀棄、損壞或隱匿檔案，國民黨不服，提起復查遭駁回後，提行政訴訟。

台北高等行政法院認為，促轉會依促轉條例第15條規定，處分臨時封存國民黨持有的台灣省黨部檔案，並無不當或違法之處，判國民黨敗訴。國民黨不服，提起上訴。

最高行政法院認為，國民黨為「台灣省黨部」文件系列的所有權人，對檔案擁有最終的管領力及支配力，依促轉條例第18條規定，負有通報促轉會的義務，促轉會為避免相關檔案因原件移動、搬遷、隱匿或銷毀的風險，認為有予以保全的必要，而以原處分命為臨時封存檔案，並無違誤，判決國民黨敗訴確定。

上訴人為「臺灣省黨部」文件系列（下稱系爭檔案）的所有權人，對系爭檔案擁有最終的管領力及支配力，依促轉條例第18條第1項規定，負有通報促轉會的義務，且查無持有系爭檔案的政大主管長官有依同條例第15條第2項但書規定拒絕的情形，則促轉會為避免系爭檔案因原件移動、搬遷、隱匿或銷毀的風險，認為有予以保全的必要，而以原處分命為臨時封存系爭檔案，核無違誤。

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